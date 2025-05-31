Український гімнаст Чепурний виборов бронзову нагороду на ЧЄ-2025

Український гімнаст Назар Чепурний здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

Чепурний виборов бронзу на Чемпіонаті Європи

Спортсмен посів третє місце із результатом 14,583 бала та завоював першу медаль для України на цьому турнірі.

Виграв змагання представник Вірменії Артур Давтян, а срібну нагороду завоював британець Джейк Джерман.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, опорний стрибок

Артур Давтян (Вірменія) — 14,799

Джейк Джерман (Велика Британія) — 14,733

Назар Чепурний (Україна) — 14,583

Зазначимо, що Чепурний вже вдруге поспіль здобуває бронзу в опорному стрибку на чемпіонаті Європи. Цього року він також міг здобути медаль у вільних вправах, проте фінішував 4-м.

Нагадаємо, збірна України підходила до турніру на фоні гучного скандалу. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти. Поширити

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".