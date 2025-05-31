Український гімнаст Чепурний виборов бронзову нагороду на ЧЄ-2025

Український гімнаст Назар Чепурний здобув бронзову нагороду на чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.
Головні тези:
- Назар Чепурний виборов бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи-2025 у спортивній гімнастиці в опорному стрибку.
- Спортсмен посів третє місце з результатом 14,583 бала та став першим українцем, який виборов медаль на цьому турнірі.
Чепурний виборов бронзу на Чемпіонаті Європи
Спортсмен посів третє місце із результатом 14,583 бала та завоював першу медаль для України на цьому турнірі.
Виграв змагання представник Вірменії Артур Давтян, а срібну нагороду завоював британець Джейк Джерман.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, опорний стрибок
Артур Давтян (Вірменія) — 14,799
Джейк Джерман (Велика Британія) — 14,733
Назар Чепурний (Україна) — 14,583
Зазначимо, що Чепурний вже вдруге поспіль здобуває бронзу в опорному стрибку на чемпіонаті Європи. Цього року він також міг здобути медаль у вільних вправах, проте фінішував 4-м.
Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".
Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі Чемпіону звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.
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