Украинский ИИ получил название "Сяйво" путем голосования граждан в "Дії"

Более 136 тысяч украинцев приняли голосование по названию национальной LLM и выбрали победителя - "Сяйво".
Главные тезисы
- Более 136 тысяч украинцев приняли участие в голосовании и выбрали название для национальной LLM - «Сяйво».
- Модель «Сяйво» разработана в партнерстве с Киевстаром и будет использоваться для обработки данных, автоматизации процессов и создания новых цифровых продуктов.
Украинский ИИ назвали "Сяйвом"
Сияние — первая национальная большая языковая модель, которую создают Минцифра вместе с Киевстаром. Сияние будет работать в госсервисах, бизнесе, образовании и обороне, помогать быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой новых цифровых продуктов.
Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала, что открытое бета-тестирование планируется уже к концу весны.
Отмечается, что эта модель сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалекты и историю.
Техническим партнером проекта стал "Киевстар". Компания финансирует разработку модели, после чего она будет передана государству. Также сообщалось, что для ее тренировки была выбрана модель Gemma от Google.
Больше по теме
