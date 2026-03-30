Украинский ИИ получил название "Сяйво" путем голосования граждан в "Дії"

Более 136 тысяч украинцев приняли голосование по названию национальной LLM и выбрали победителя - "Сяйво".

Украинский ИИ назвали "Сяйвом"

Сияние — первая национальная большая языковая модель, которую создают Минцифра вместе с Киевстаром. Сияние будет работать в госсервисах, бизнесе, образовании и обороне, помогать быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой новых цифровых продуктов.

Отмечается, что в финал вышли 10 названий — главным условием отбора была уникальность, оригинальность идеи без плагиата и нарушений чужих прав. "Сияние" набрало больше всего голосов — 22 538.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала, что открытое бета-тестирование планируется уже к концу весны.

Отмечается, что эта модель сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалекты и историю.

Техническим партнером проекта стал "Киевстар". Компания финансирует разработку модели, после чего она будет передана государству. Также сообщалось, что для ее тренировки была выбрана модель Gemma от Google.