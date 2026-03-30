Украинский ИИ получил название "Сяйво" путем голосования граждан в "Дії"
Более 136 тысяч украинцев приняли голосование по названию национальной LLM и выбрали победителя - "Сяйво".

Сияние — первая национальная большая языковая модель, которую создают Минцифра вместе с Киевстаром. Сияние будет работать в госсервисах, бизнесе, образовании и обороне, помогать быстрее обрабатывать данные, автоматизировать процессы и станет основой новых цифровых продуктов.

Отмечается, что в финал вышли 10 названий — главным условием отбора была уникальность, оригинальность идеи без плагиата и нарушений чужих прав. "Сияние" набрало больше всего голосов — 22 538.

Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала, что открытое бета-тестирование планируется уже к концу весны.

Отмечается, что эта модель сможет лучше понимать украинский контекст, включая языковые особенности, диалекты и историю.

Техническим партнером проекта стал "Киевстар". Компания финансирует разработку модели, после чего она будет передана государству. Также сообщалось, что для ее тренировки была выбрана модель Gemma от Google.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Первой в истории Украина открывает доступ к тренировкам ШИ-моделей на данных с фронта
Минобороны Украины
Украина выводит тренировку AI-моделей на новый уровень
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В Британии создадут самый мощный ИИ-суперкомпьютер
Самый мощный ШИ-суперкомпьютер – каким он будет
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украинцы выбирают название для первого национального ИИ — как присоединиться
Министерство цифровой трансформации Украины
Первый украинский ИИ — выбираем название вместе

