Первой в истории Украина открывает доступ к тренировкам ШИ-моделей на данных с фронта

Министерство обороны официально подтвердило, что Украина открывает для своих союзников доступ к тренировкам AI-моделей на реальных данных с поля боя. Что важно понимать, это он делает первым в мире и истории.
Главные тезисы
- Именно у Украины сегодня есть уникальный массив данных с поля боя, которого нет больше нигде в мире.
- Этот козырь важно своевременно использовать для победы в войне над Россией.
Украина выводит тренировку AI-моделей на новый уровень
Украинское правительство приняло постановление, благодаря которому стартовал новый формат сотрудничества между государством, отечественными компаниями и союзниками Киева.
По словам главы Минобороны Михаила Федорова, в современной войне Украина должна опережать врага в каждом технологическом цикле.
Министр обращает внимание на то, что именно искусственный интеллект — одно из ключевых направлений этой конкуренции.
По мнению украинского министра, главным инструментом сейчас являются качественные данные для обучения нейросетей.
Новая AI-платформа даст возможность:
безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;
работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов;
использовать постоянно обновляемые данные.
Федоров также подчеркнул, что для Украины это очень важный шаг в развитии win-win сотрудничества.
