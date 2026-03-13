Первой в истории Украина открывает доступ к тренировкам ШИ-моделей на данных с фронта
Первой в истории Украина открывает доступ к тренировкам ШИ-моделей на данных с фронта

Украина выводит тренировку AI-моделей на новый уровень
Министерство обороны официально подтвердило, что Украина открывает для своих союзников доступ к тренировкам AI-моделей на реальных данных с поля боя. Что важно понимать, это он делает первым в мире и истории.

Главные тезисы

  • Именно у Украины сегодня есть уникальный массив данных с поля боя, которого нет больше нигде в мире.
  • Этот козырь важно своевременно использовать для победы в войне над Россией.

Украина выводит тренировку AI-моделей на новый уровень

Украинское правительство приняло постановление, благодаря которому стартовал новый формат сотрудничества между государством, отечественными компаниями и союзниками Киева.

По словам главы Минобороны Михаила Федорова, в современной войне Украина должна опережать врага в каждом технологическом цикле.

Министр обращает внимание на то, что именно искусственный интеллект — одно из ключевых направлений этой конкуренции.

Будущая война — за автономными системами. Наша задача — повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

По мнению украинского министра, главным инструментом сейчас являются качественные данные для обучения нейросетей.

Новая AI-платформа даст возможность:

  • безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;

  • работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов;

  • использовать постоянно обновляемые данные.

Федоров также подчеркнул, что для Украины это очень важный шаг в развитии win-win сотрудничества.

Партнеры получают возможность тренировать свои AI модели на реальных данных современной войны. А Украина — более быстрое развитие автономных систем и новые технологические решения для фронта, — пояснил глава Минобороны.

