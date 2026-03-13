Первой в истории Украина открывает доступ к тренировкам ШИ-моделей на данных с фронта

Министерство обороны официально подтвердило, что Украина открывает для своих союзников доступ к тренировкам AI-моделей на реальных данных с поля боя. Что важно понимать, это он делает первым в мире и истории.

Украина выводит тренировку AI-моделей на новый уровень

Украинское правительство приняло постановление, благодаря которому стартовал новый формат сотрудничества между государством, отечественными компаниями и союзниками Киева.

По словам главы Минобороны Михаила Федорова, в современной войне Украина должна опережать врага в каждом технологическом цикле.

Министр обращает внимание на то, что именно искусственный интеллект — одно из ключевых направлений этой конкуренции.

Будущая война — за автономными системами. Наша задача — повышать уровень автономности дронов и других боевых систем, чтобы они быстрее выявляли цели, анализировали ситуацию и помогали принимать решения на поле боя. Михаил Федоров Министр обороны Украины

По мнению украинского министра, главным инструментом сейчас являются качественные данные для обучения нейросетей.

Новая AI-платформа даст возможность:

безопасно тренировать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных;

работать с большими массивами обозначенных фото- и видеоматериалов;

использовать постоянно обновляемые данные.

Федоров также подчеркнул, что для Украины это очень важный шаг в развитии win-win сотрудничества.