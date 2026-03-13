Першою в історії Україна відкриває доступ до тренування ШІ-моделей на даних із фронту

Міністерство оборони офіційно підтвердило, що Україна відкриває для своїх союзників доступ до тренування AI-моделей на реальних даних з поля бою. Що важливо розуміти, це вона робить першою в світі та історії.
Головні тези:
- Саме Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі.
- Цей козир важливо вчасно використати для перемоги у війні над Росією.
Україна виводить тренування AI-моделей на новий рівень
Український уряд ухвалив постанову, що започатковує новий формат співпраці між державою, вітчизняними компаніями та союзниками Києва.
За словами глави Міноборони Михайла Федорова, у сучасній війні Україна повиння випереджат ворога в кожному технологічному циклі.
Міністр звертає увагу на те, що саме штучний інтелект — один із ключових напрямів цієї конкуренції.
На переконання українського міністра, головним інструментом наразі є якісні дані для навчання нейромереж.
Нова AI-платформа дасть можливість:
безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;
працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;
використовувати дані, які постійно оновлюються.
Федоров також наголосив, що для України — це дуже важливий крок у розвитку win-win співпраці.
