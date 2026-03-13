Першою в історії Україна відкриває доступ до тренування ШІ-моделей на даних із фронту

Міністерство оборони офіційно підтвердило, що Україна відкриває для своїх союзників доступ до тренування AI-моделей на реальних даних з поля бою. Що важливо розуміти, це вона робить першою в світі та історії.

Україна виводить тренування AI-моделей на новий рівень

Український уряд ухвалив постанову, що започатковує новий формат співпраці між державою, вітчизняними компаніями та союзниками Києва.

За словами глави Міноборони Михайла Федорова, у сучасній війні Україна повиння випереджат ворога в кожному технологічному циклі.

Міністр звертає увагу на те, що саме штучний інтелект — один із ключових напрямів цієї конкуренції.

Майбутнє війни — за автономними системами. Наше завдання — підвищувати рівень автономності дронів та інших бойових систем, щоб вони швидше виявляли цілі, аналізували ситуацію і допомагали ухвалювати рішення на полі бою. Михайло Федоров Міністр оборони України

На переконання українського міністра, головним інструментом наразі є якісні дані для навчання нейромереж.

Нова AI-платформа дасть можливість:

безпечно тренувати моделі без прямого доступу до чутливих баз даних;

працювати з великими масивами позначених фото- та відеоматеріалів;

використовувати дані, які постійно оновлюються.

Федоров також наголосив, що для України — це дуже важливий крок у розвитку win-win співпраці.