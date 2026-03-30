Український ШІ отримав назву "Сяйво" через голосування громадян у "Дії"
Джерело:  ДІЯ

Понад 136 тисяч українців долучились до голосування щодо назви національної LLM та обрали переможця - "Сяйво".

Головні тези:

  • Український ШІ отримав назву «Сяйво» завдяки голосуванню громадян в рамках «Дії».
  • Модель «Сяйво», розроблена у партнерстві з Київстаром, призначена для поліпшення держсервісів, бізнесу, освіти та оборони в Україні.

Український ШІ назвали "Сяйвом"

Сяйво - перша національна велика мовна модель, яку створюють Мінцифра разом із Київстар. Сяйво працюватиме в держсервісах, бізнесі, освіті та обороні, допомагатиме швидше обробляти дані, автоматизовувати процеси й стане основою для нових цифрових продуктів.

Зазначається, що до фіналу вийшли 10 назв - головною умовою відбору була унікальність, оригінальність ідеї без плагіату та порушень чужих прав. "Сяйво" набрало найбільше голосів - 22 538.

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла, що відкрите бета-тестування планується вже на кінець весни.

Зазначається, що ця модель зможе краще розуміти український контекст, включно з мовними особливостями, діалектами та історією.

Технічним партнером проекту став "Київстар". Компанія фінансує розробку моделі, після чого вона буде передана державі. Також повідомлялося, що для її тренування було обрано модель Gemma від Google.

