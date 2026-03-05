Украинский квадрокоптер "Пташка" на оптоволокне имеет рекордную глубину поражения целей

Ударный квадрокоптер «Птичка» украинского производства допущен Министерством обороны Украины к эксплуатации в Силах обороны и уже активно применяется защитниками.
Главные тезисы
- Украинский ударный квадрокоптер «Пташка» обладает рекордной глубиной поражения целей – почти 50 км.
- Беспилотный комплекс «Пташка» имеет оптоволоконный канал управления и создан для работы в условиях интенсивных боевых действий.
Ударный квадрокоптер "Пташка" работает по боевым целям на 50 км.
Он имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задания на глубине почти 50 км.
Это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников данного типа.
Ударный беспилотный комплекс нового поколения «Пташка» создан для работы в условиях интенсивных боевых действий.
Он имеет:
усиленную композитную раму,
высокопроизводительные электрические двигатели,
тяговые винты,
Разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы.
Конструкция дрона сбалансирована для выполнения необходимых маневров в полете.
Боевой нагрузки этого дрона хватает для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники.
