Украинский квадрокоптер "Пташка" на оптоволокне имеет рекордную глубину поражения целей
Украинский квадрокоптер "Пташка" на оптоволокне имеет рекордную глубину поражения целей

Министерство обороны Украины
"Пташка"
Читати українською

Ударный квадрокоптер «Птичка» украинского производства допущен Министерством обороны Украины к эксплуатации в Силах обороны и уже активно применяется защитниками.

Главные тезисы

  • Украинский ударный квадрокоптер «Пташка» обладает рекордной глубиной поражения целей – почти 50 км.
  • Беспилотный комплекс «Пташка» имеет оптоволоконный канал управления и создан для работы в условиях интенсивных боевых действий.

Ударный квадрокоптер "Пташка" работает по боевым целям на 50 км.

Он имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задания на глубине почти 50 км.

Это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников данного типа.

Ударный беспилотный комплекс нового поколения «Пташка» создан для работы в условиях интенсивных боевых действий.

Он имеет:

  • усиленную композитную раму,

  • высокопроизводительные электрические двигатели,

  • тяговые винты,

  • Разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы.

Конструкция дрона сбалансирована для выполнения необходимых маневров в полете.

«Пташка» может выполнять задачи днем и ночью, при разных погодных условиях и даже при сильном порывистом ветре.

Боевой нагрузки этого дрона хватает для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники.

Как вам такое?

