Украинский квадрокоптер "Пташка" на оптоволокне имеет рекордную глубину поражения целей

Ударный квадрокоптер «Птичка» украинского производства допущен Министерством обороны Украины к эксплуатации в Силах обороны и уже активно применяется защитниками.

Ударный квадрокоптер "Пташка" работает по боевым целям на 50 км.

Он имеет оптоволоконный канал управления и может выполнять боевые задания на глубине почти 50 км.

Это рекордный показатель глубины поражения среди всех кодифицированных образцов беспилотников данного типа.

Ударный беспилотный комплекс нового поколения «Пташка» создан для работы в условиях интенсивных боевых действий.

Он имеет:

усиленную композитную раму,

высокопроизводительные электрические двигатели,

тяговые винты,

Разделенный аккумуляторный блок для стабильной работы.

Конструкция дрона сбалансирована для выполнения необходимых маневров в полете.

«Пташка» може виконувати завдання вдень і вночі, при різних погодних умовах і навіть при сильному поривчастому вітрі.

Боевой нагрузки этого дрона хватает для поражения вражеской пехоты, огневых позиций, блиндажей, автомобильной и легкобронированной техники.