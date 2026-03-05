Український квадрокоптер "Пташка" на оптоволокні має рекордну глибину ураження цілей
Український квадрокоптер "Пташка" на оптоволокні має рекордну глибину ураження цілей

Міністерство оборони України
дрон

Ударний квадрокоптер «Пташка» українського виробництва допущений Міністерством оборони України до експлуатації у Силах оборони та вже активно застосовується захисниками.

Головні тези:

  • Український ударний квадрокоптер “Пташка” має рекордну глибину ураження цілей - майже 50 км.
  • Квадрокоптер відповідно до кодифікації є унікальним на ринку безпілотників у своєму типі.

Ударний квадрокоптер “Пташка” працює по бойових цілях на 50 км 

Він має оптоволоконний канал управління і може виконувати бойові завдання на глибині майже 50 км.

Наразі це рекордний показник глибини ураження серед усіх кодифікованих зразків безпілотників даного типу.

Ударний безпілотний комплекс нового покоління «Пташка» створений для роботи в умовах інтенсивних бойових дій.

Він має:

  • посилену композитну раму,

  • високопродуктивні електричні двигуни,

  • тягові гвинти,

  • розділений акумуляторний блок для стабільної роботи.

Конструкція дрона збалансована для виконання необхідних маневрів у польоті.

«Пташка» може виконувати завдання вдень і вночі, за різних погодних умов та навіть за наявності сильного поривчастого вітру.

Бойового навантаження цього дрона вистачає для ураження ворожої піхоти, вогневих позицій, бліндажів, автомобільної і легкоброньованої техніки.

