Украинский ледокол "Ноосфера" впервые пересек полярный круг — фото

Национальный антарктический научный центр официально подтвердил, что украинский ледокол "Ноосфера" впервые пересек полярный круг — более двух часов морякам пришлось маневрировать между айсбергами.

Что известно о достижениях "Ноосферы"

Последние 5 дней украинский ледокол впервые работает за Южным полярным кругом.

Его ключевая миссия — эффективное обеспечение проведения международных океанографических и геологических исследований.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Что важно понимать, полярный круг — это воображаемая линия на широте 66°33' (на севере — Северный, на юге — Южный), обозначающая границу зон, где наблюдаются полярный день (Солнце не заходит) и полярная ночь (Солнце не восходит) по меньшей мере одни сутки в год.

Во время своего путешествия океанографы искали морские тепловые волны — иногда они появляются в результате глобального потепления даже в холодных водах Антарктики.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Для более точного поиска мест климатических аномалий с помощью акустического оборудования была сделана картография морского дна.

Стоит отметить, что украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена перед полярным кругом.

С заявлением по этому поводу выступил капитан ледокола Андрей Стариш.

По его словам, в рамках этой поездки более двух часов пришлось маневрировать между айсбергами.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Это очень "ювелирная" работа, требующая значительного опыта и хорошего понимания навигационных возможностей судна.

Уже стартовало обратное путешествие "Ноосферы" к "Вернадскому".