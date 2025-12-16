Украинский ледокол "Ноосфера" впервые пересек полярный круг — фото

Национальный антарктический научный центр официально подтвердил, что украинский ледокол "Ноосфера" впервые пересек полярный круг — более двух часов морякам пришлось маневрировать между айсбергами.
Главные тезисы
- Кроме работы в океане, ученые посетили “Ротеру”.
- Речь идет о крупнейшей антарктической станции Великобритании.
Что известно о достижениях "Ноосферы"
Последние 5 дней украинский ледокол впервые работает за Южным полярным кругом.
Его ключевая миссия — эффективное обеспечение проведения международных океанографических и геологических исследований.
Что важно понимать, полярный круг — это воображаемая линия на широте 66°33' (на севере — Северный, на юге — Южный), обозначающая границу зон, где наблюдаются полярный день (Солнце не заходит) и полярная ночь (Солнце не восходит) по меньшей мере одни сутки в год.
Во время своего путешествия океанографы искали морские тепловые волны — иногда они появляются в результате глобального потепления даже в холодных водах Антарктики.
Стоит отметить, что украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена перед полярным кругом.
С заявлением по этому поводу выступил капитан ледокола Андрей Стариш.
По его словам, в рамках этой поездки более двух часов пришлось маневрировать между айсбергами.
Уже стартовало обратное путешествие "Ноосферы" к "Вернадскому".
