Український криголам "Ноосфера" вперше перетнув полярне коло — фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Український криголам "Ноосфера" вперше перетнув полярне коло — фото

Національний антарктичний науковий центр
Що відомо про досягнення "Ноосфери"

Національний антарктичний науковий центр офіційно підтвердив, що український криголам "Ноосфера" вперше перетнув полярне коло — понад дві години морякам довелося маневрувати між айсбергами.  

Головні тези:

  • Окрім роботи в океані, вчені завітали на “Ротеру”. 
  • Йдеться про найбільшу антарктичну станцію Великої Британії.

Що відомо про досягнення "Ноосфери"

Протягом останніх 5 днів український криголам вперше працює за Південним полярним колом.

Його ключова місія — ефективне забезпечення проведення міжнародних океанографічних і геологічних досліджень.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Що важливо розуміти, полярне коло — це уявна лінія на широті 66°33' (на півночі — Північне, на півдні — Південне), яка позначає межу зон, де спостерігаються полярний день (Сонце не заходить) та полярна ніч (Сонце не сходить) щонайменше одну добу на рік.

Під час своєї подорожі океанографи шукали морські теплові хвилі — вони інколи з'являються внаслідок глобального потепління навіть у холодних водах Антарктики.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Для точнішого пошуку місць кліматичних аномалій за допомогою акустичного обладнання була зроблена картографія морського дна.

Варто також зазначити, що українська антарктична станція “Академік Вернадський” розташована перед полярним колом.

З заявою з цього приводу виступив капітан криголама Андрій Старіш .

За його словами, у межах цієї подорожі понад дві години довелося маневрувати між айсбергами.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Це надзвичайно “ювелірна” робота, що вимагає значного досвіду і гарного розуміння навігаційних можливостей судна.

Уже стартувала зворотна подорож “Ноосфери” до “Вернадського”.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Учені розкрили таємницю моторошних звуків на дні Тихого океану
Розгадана ще одна таємниця Тихого океану
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Загадковий вулкан на дні Тихого океану — чи можливе виверження
Загадковий вулкан на дні Тихого океану — чи можливе виверження
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці відшукали в океані невидимий бар'єр
Невидимий бар'єр в океані - що про нього відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?