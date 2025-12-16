Український криголам "Ноосфера" вперше перетнув полярне коло — фото

Національний антарктичний науковий центр офіційно підтвердив, що український криголам "Ноосфера" вперше перетнув полярне коло — понад дві години морякам довелося маневрувати між айсбергами.
Головні тези:
- Окрім роботи в океані, вчені завітали на “Ротеру”.
- Йдеться про найбільшу антарктичну станцію Великої Британії.
Що відомо про досягнення "Ноосфери"
Протягом останніх 5 днів український криголам вперше працює за Південним полярним колом.
Його ключова місія — ефективне забезпечення проведення міжнародних океанографічних і геологічних досліджень.
Що важливо розуміти, полярне коло — це уявна лінія на широті 66°33' (на півночі — Північне, на півдні — Південне), яка позначає межу зон, де спостерігаються полярний день (Сонце не заходить) та полярна ніч (Сонце не сходить) щонайменше одну добу на рік.
Під час своєї подорожі океанографи шукали морські теплові хвилі — вони інколи з'являються внаслідок глобального потепління навіть у холодних водах Антарктики.
Варто також зазначити, що українська антарктична станція “Академік Вернадський” розташована перед полярним колом.
З заявою з цього приводу виступив капітан криголама Андрій Старіш .
За його словами, у межах цієї подорожі понад дві години довелося маневрувати між айсбергами.
Уже стартувала зворотна подорож “Ноосфери” до “Вернадського”.
