Украинский метатель копья Фельфнер выиграл этап Континентального тура

Украинский метатель копья Артур Фельфнер с лучшим результатом за два сезона выиграл этап Континентального тура в финском Лахте.
Главные тезисы
- Артур Фельфнер выиграл этап Континентального тура в финском Лахте, улучшив свой топ-результат сезона и показав поразительные результаты в метании копья.
- На этапе в Лахте украинский спортсмен показал великолепную форму, метнув копье на 83.11 метра в финальной попытке, обойдя чемпиона мира Кешорна Волкотта.
Фельфнер выиграл этап Континентального тура
Фельфнер начал летний сезон-2026 победой на Кубке Украины по легкоатлетическим метаниям с результатом 76.88 метра. На следующем старте в Чехии, Мемориале Йозефа Ододила, украинец улучшил его до 80.27 метра.
До конца соревнования другим метателям не удалось превзойти этот результат, однако это сделал сам Фельфнер, выполнив попытку на 83.11 метра, и получил "золото". Серебряную медаль получил действующий чемпион мира, тринидадский атлет Кешорн Уолкотт с попыткой на 81.41 метра.
Континентальный тур, Лахти. Метание копья (мужчины)
Артур Фельфнер (Украина) — 83.11 м
Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) — 81.44 м
Оливер Хеландер (Финляндия) — 80.73 м
В 83 метра Фельфнер последний раз метал в августе 2024 года, когда занял четвертое место на Бриллиантовой лиге в Лозанне — тогда 83.38 метра стали третьим топрезультатом в карьере лидера сборной. Украинец показал пятый лучший результат в своей карьере.
Лучшие результаты Фельфнера: топ-5
84.32 м — турнир в словацком Шаморини, июль 2022 года
83.95 м — турнир в немецком Оффенбурге, май 2024 года
83.38 м — этап Бриллиантовой лиги в Лозанне, август 2024 года.
83.28 м — турнир в немецком Оффенбурге, май 2022 года.
83.11 м — этап Континентального тура в Лахте, июнь 2026 года.
В сезоне-2026 Фельфнер побеждал на зимнем чемпионате Украины, метнув на 78,55 метра в феврале. В следующем месяце украинец выступил на Европейском Кубке по метаниям на Кипре, где занял седьмое место с результатом 76.55 метра.
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