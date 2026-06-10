Украинский метатель копья Фельфнер выиграл этап Континентального тура
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Украинский метатель копья Фельфнер выиграл этап Континентального тура

Фельфнер
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский метатель копья Артур Фельфнер с лучшим результатом за два сезона выиграл этап Континентального тура в финском Лахте.

Главные тезисы

  • Артур Фельфнер выиграл этап Континентального тура в финском Лахте, улучшив свой топ-результат сезона и показав поразительные результаты в метании копья.
  • На этапе в Лахте украинский спортсмен показал великолепную форму, метнув копье на 83.11 метра в финальной попытке, обойдя чемпиона мира Кешорна Волкотта.

Фельфнер выиграл этап Континентального тура

Фельфнер начал летний сезон-2026 победой на Кубке Украины по легкоатлетическим метаниям с результатом 76.88 метра. На следующем старте в Чехии, Мемориале Йозефа Ододила, украинец улучшил его до 80.27 метра.

В Финляндии Фельфнер принял участие в этапе Континентального тура. Сначала атлет метнул на 77.24 метра, показав второй результат в этой попытке после финна Оливера Хеландера (78.67 метра). Следующим метанием украинец обновил свой топ-результат сезона попыткой на 81.64 метра.

До конца соревнования другим метателям не удалось превзойти этот результат, однако это сделал сам Фельфнер, выполнив попытку на 83.11 метра, и получил "золото". Серебряную медаль получил действующий чемпион мира, тринидадский атлет Кешорн Уолкотт с попыткой на 81.41 метра.

Континентальный тур, Лахти. Метание копья (мужчины)

  1. Артур Фельфнер (Украина) — 83.11 м

  2. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) — 81.44 м

  3. Оливер Хеландер (Финляндия) — 80.73 м

В 83 метра Фельфнер последний раз метал в августе 2024 года, когда занял четвертое место на Бриллиантовой лиге в Лозанне — тогда 83.38 метра стали третьим топрезультатом в карьере лидера сборной. Украинец показал пятый лучший результат в своей карьере.

Лучшие результаты Фельфнера: топ-5

  1. 84.32 м — турнир в словацком Шаморини, июль 2022 года

  2. 83.95 м — турнир в немецком Оффенбурге, май 2024 года

  3. 83.38 м — этап Бриллиантовой лиги в Лозанне, август 2024 года.

  4. 83.28 м — турнир в немецком Оффенбурге, май 2022 года.

  5. 83.11 м — этап Континентального тура в Лахте, июнь 2026 года.

В сезоне-2026 Фельфнер побеждал на зимнем чемпионате Украины, метнув на 78,55 метра в феврале. В следующем месяце украинец выступил на Европейском Кубке по метаниям на Кипре, где занял седьмое место с результатом 76.55 метра.

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