Український метальник списа Фельфнер виграв етап Континентального туру

Український метальник списа Артур Фельфнер із найкращим результатом за два сезони виграв етап Континентального туру у фінському Лахті.

Фельфнер виграв етап Континентального туру

Фельфнер розпочав літній сезон-2026 перемогою на Кубку України з легкоатлетичних метань з результатом 76.88 метра. На наступному старті в Чехії, Меморіалі Йозефа Ододіла, українець покращив його до 80.27 метра.

У Фінляндії Фельфнер взяв участь в етапі Континентального туру. Спершу атлет метнув на 77.24 метра, показавши другий результат у цій спробі після фіна Олівера Хеландера (78.67 метра). Наступним метанням українець оновив свій топрезультат сезону спробою на 81.64 метра. Поширити

До кінця змагання іншим метальникам не вдалося перевершити цей результат, однак це зробив сам Фельфнер, виконавши спробу на 83.11 метра, та здобув "золото". Срібну медаль отримав чинний чемпіон світу, тринідадський атлет Кешорн Волкотт зі спробою на 81.41 метра.

Континентальний тур, Лахті. Метання списа (чоловіки)

Артур Фельфнер (Україна) — 83.11 м Кешорн Волкотт (Тринідад і Тобаго) — 81.44 м Олівер Хеландер (Фінляндія) — 80.73 м

За 83 метри Фельфнер востаннє метав у серпні 2024 року, коли посів четверте місце на Діамантовій лізі в Лозанні — тоді 83.38 метра стали третім топрезультатом у кар'єрі лідера збірної. Українець показав п'ятий найкращий результат у своїй кар'єрі.

Найкращі результати Фельфнера: топ-5

84.32 м — турнір у словацькому Шаморіні, липень 2022 року 83.95 м — турнір в німецькому Оффенбурзі, травень 2024 року 83.38 м — етап Діамантової ліги в Лозанні, серпень 2024 року 83.28 м — турнір в німецькому Оффенбурзі, травень 2022 року 83.11 м — етап Континентального туру в Лахті, червень 2026 року

У сезоні-2026 Фельфнер перемагав на зимовому чемпіонаті України, метнувши на 78.55 метра в лютому. Наступного місяця українець виступив на Європейському Кубка з метань на Кіпрі, де посів сьоме місце з результатом 76.55 метра.