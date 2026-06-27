Украинский морской БПЛА MOBIDIK может оснащаться ракетой-дроном
Категория
Технологии
Дата публикации

Украинский морской БПЛА MOBIDIK может оснащаться ракетой-дроном

дрон
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Источник:  Милитарный

Во время украино-нордической конференции DIH Naval Forge 2026 украинская компания «Аварид» представила морской беспилотник MOBIDIK, который может, в частности, оснащаться дальнобойными дронами класса middle strike и ракета-дроном.

Главные тезисы

  • Морской БПЛА MOBIDIK от компании «Аварид» обладает возможностью оснащения ракетой-дроном и дальнобойными дронами класса middle strike.
  • MOBIDIK обеспечивает автономность работы до 120 часов и дальность хода до 1400 километров, при этом сохраняя мореходность за волны высотой до 1,2 метра.

Украина представила морской дрон MOBIDIK: что известно

О характеристиках нового беспилотного катера «Милитарному» рассказал руководитель предприятия. Заявлено, что новый морской беспилотник имеет шесть реально существующих и используемых модификаций.

Борт, который вы сейчас видите, является уже используемым функциональным изделием… Сейчас, думаю, о нас появится больше информации уже после того, как мы передадим свои борта и они будут выполнять боевые задания.

Дрон обеспечивает автономность работы до 120 часов, дальность хода — до 1400 километров, максимальную скорость — до 65 километров в час и сохраняет мореходность за волны высотой до 1,2 метра.

Версия MD-1 предусматривает оснастку пятью дронами-перехватчиками самолетного типа для создания морского рубежа ПВО. Версия MD-2 имеет аналогичное назначение, однако предполагает использование восьми дронов-перехватчиков квадрокоптерного типа.

  • Версия MD-3 подразумевает интеграцию ударных дронов типа middle strike MORRIGAN собственного производства компании для поражения кораблей, прибрежных объектов и средств разведки на средней дистанции.

  • Версия MD-4 служит платформой для запуска реактивного ударного беспилотника, предназначенного для поражения высокоприоритетных целей на стратегической дальности.

  • MD-5 оснащен пулеметно-ракетным вооружением и предназначен для поражения воздушных и надводных целей. В частности он может нести две ракеты Р-73, AIM-9 или их аналоги, а также боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом Browning M2.

  • Версия MD-6 является штурмовой платформой, одновременно выступающей носителем ударных FPV-дронов и оснащенной боевой частью весом 300 килограммов для поражения больших надводных целей и припортовой инфраструктуры.

Заявлено, что компания уже завершила разработку морских беспилотников и переходит к кодификации и серийному производству.

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