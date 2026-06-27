Український морський БпЛА MOBIDIK може оснащуватись ракетою-дроном
Категорія
Технології
Дата публікації

Український морський БпЛА MOBIDIK може оснащуватись ракетою-дроном

дрон
Джерело:  Мілітарний

Під час українсько-нордичної конференції DIH Naval Forge 2026 українська компанія «Аварід» представила морський безпілотник MOBIDIK, який може, зокрема, оснащуватися далекобійними дронами класу middle strike та ракета-дроном.

Головні тези:

  • Морський БпЛА MOBIDIK від компанії «Аварід» може бути оснащений ракетою-дроном та далекобійними дронами класу middle strike.
  • MOBIDIK забезпечує автономність роботи до 120 годин та має дальність ходу до 1400 кілометрів.

Україна представила морський дрон MOBIDIK: що відомо

Про характеристики нового безпілотного катера «Мілітарному» розповів керівник підприємства. Заявлено, що новий морський безпілотник має шість модифікацій, які вже реально існують та використовуються.

Борт, який ви зараз бачите, є функціональним виробом, який уже використовується… Наразі, думаю, про нас з’явиться більше інформації вже після того, як ми передамо свої борти і вони виконуватимуть бойові завдання.

Дрон забезпечує автономність роботи до 120 годин, дальність ходу — до 1400 кілометрів, максимальну швидкість — до 65 кілометрів на годину та зберігає морехідність за хвиль заввишки до 1,2 метра.

Версія MD-1 передбачає оснащення п’ятьма дронами-перехоплювачами літакового типу для створення морського рубежу ППО. Версія MD-2 має аналогічне призначення, однак передбачає використання восьми дронів-перехоплювачів квадрокоптерного типу.

  • Версія MD-3 передбачає інтеграцію ударних дронів типу middle strike MORRIGAN власного виробництва компанії для ураження кораблів, прибережних об’єктів і засобів розвідки на середній дистанції.

  • Версія MD-4 слугує платформою для запуску реактивного ударного безпілотника, призначеного для ураження високопріоритетних цілей на стратегічній дальності.

  • MD-5 оснащений кулеметно-ракетним озброєнням та призначений для ураження повітряних і надводних цілей. Зокрема, він може нести дві ракети Р-73, AIM-9 або їхні аналоги, а також бойовий модуль із великокаліберним кулеметом Browning M2.

  • Версія MD-6 є штурмовою платформою, що одночасно виступає носієм ударних FPV-дронів і оснащена бойовою частиною вагою 300 кілограмів для ураження великих надводних цілей та припортової інфраструктури.

Заявлено, що наразі компанія вже завершила розробку морських безпілотників і переходить до кодифікації та серійного виробництва.

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