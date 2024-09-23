Украинский паравелосипедист Дементьев завоевал «бронзу» на ЧМ-2024

Украинский параспортсмен Егор Дементьев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2024 года по шоссейному велоспорту, который проходит в швейцарском Цюрихе.
Главные тезисы
- Украинский паравелосипедист Егор Дементьев завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира 2024 года по шоссейному велоспорту в классе C5.
- Дементьев показал отличный результат, финишировав третьим в индивидуальной гонке с раздельным стартом на ЧМ-2024 в Цюрихе, Швейцария.
- Это лучший результат для Украины на данном турнире, предыдущий рекорд — 15-е место Юлии Бирюковой.
- Егор Дементьев является уже признанным спортсменом, завоевавшим несколько медалей на Паралимпийских играх и чемпионатах мира.
Дементьев получил «бронзу» на ЧМ-2024
Параспортсмен принес Украине первую медаль на чемпионате мира 2024 года по шоссейному велоспорту.
Егор Дементьев финишировал третьим в индивидуальной гонке с раздельным стартом в классе C5. Он отстал на 28:41 сек от победителя и на 4:43 сек от серебряного призера.
Результаты индивидуальной гонки с раздельным стартом на ЧМ-2024:
Даниэль Абрахам (Нидерланды) 40:35.90 мин.
Лауро Чаман (Бразилия) +4.43 сек.
Егор Дементьев (Украина) +28.41 сек.
Отметим, что пока это лучший результат Украины на турнире. Ранее таким было 15-е место Юлии Бирюковой, которая соревновалась в женской гонке с раздельным стартом.
Что известно о Егоре Дементьеве
Параспортсмену 37 лет, он начал заниматься велоспортом с 10 лет. Регулярно представляет Украину на соревнованиях.
До аварии в 2011 году он соревновался в обычном велоспорте и показывал довольно неплохие результаты. В 2009 году стал чемпионом Украины среди гонщиков до 23 лет, а через два года завоевал «бронзу» на соревнованиях в Италии.
Дементьев четырежды выигрывал Паралимпийские игры и трижды завоевывал серебро.
Украинский спортсмен три года подряд, с 2013 по 2015 год, становился чемпионом мира в гонках с раздельным стартом.
Чемпионат мира UCI в 2023 году по паравелоспорту на трек также был очень удачным для Дементьева. Он выиграл золотую медаль.
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