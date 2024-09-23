Український паравелосипедист Дементьєв виборов «бронзу» на ЧС-2024

Український параспортсмен Єгор Дементьєв завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу 2024 року з шосейного велоспорту, який проходить у швейцарському Цюриху.

Дементьєв отримав «бронзу» на ЧС-2024

Параспортсмен приніс для України першу медаль на чемпіонаті світу 2024 року з шосейного велоспорту.

Єгор Дементьєв фінішував третім в індивідуальній гонці з роздільним стартом у класі C5. Він відстав на 28.41 сек від переможця та на 4.43 сек від срібного призера.

Результати індивідуальної гонки з роздільним стартом на ЧС-2024:

Даніель Абрахам (Нідерланди) 40:35.90 хв. Лауро Чаман (Бразилія) + 4.43 сек. Єгор Дементьєв (Україна) + 28.41 сек.

Зазначимо, що поки що це найкращий результат України на турнірі. Раніше таким було 15-е місце Юлії Бірюкової, яка змагалась у жіночій гонці з роздільним стартом.

Єгор Дементьєв виборов “бронзу” для України

Що відомо про Єгора Дементьєва

Параспортсмену 37 років, він почав займатись велоспортом з десятиріччя. Регулярно представляє Україну на міжнародних змаганнях.

До аварії у 2011 році він змагався у звичайному велоспорті та показував досить непогані результати. У 2009 році став чемпіоном України серед гонщиків до 23 років, а через два роки виборов «бронзу» на змаганнях в Італії.

Дементьєв чотири рази вигравав Параліймпійські ігри та тричі завойовував «срібло».

Український спортсмен три роки підряд, з 2013 по 2015, ставав чемпіоном світу в гонках з роздільним стартом.