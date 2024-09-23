Український паравелосипедист Дементьєв виборов «бронзу» на ЧС-2024
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Спорт
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Український паравелосипедист Дементьєв виборов «бронзу» на ЧС-2024

Дементьєв
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український параспортсмен Єгор Дементьєв завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу 2024 року з шосейного велоспорту, який проходить у швейцарському Цюриху. 

Головні тези:

  • Український паравелосипедист Єгор Дементьєв виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу 2024 року з шосейного велоспорту в класі C5.
  • Дементьєв показав чудовий результат, фінішувавши третім в індивідуальній гонці з роздільним стартом на ЧС-2024 у Цюриху, Швейцарія.
  • Це найкращий результат для України на даному турнірі, попередній рекорд — 15-е місце Юлії Бірюкової.
  • Єгор Дементьєв є вже визнаним спортсменом, який завоював кілька медалей на Паралімпійських іграх та чемпіонатах світу.

Дементьєв отримав «бронзу» на ЧС-2024 

Параспортсмен приніс для України першу медаль на чемпіонаті світу 2024 року з шосейного велоспорту.

Єгор Дементьєв фінішував третім в індивідуальній гонці з роздільним стартом у класі C5. Він відстав на 28.41 сек від переможця та на 4.43 сек від срібного призера.

Результати індивідуальної гонки з роздільним стартом на ЧС-2024:

  1. Даніель Абрахам (Нідерланди) 40:35.90 хв.

  2. Лауро Чаман (Бразилія) + 4.43 сек.

  3. Єгор Дементьєв (Україна) + 28.41 сек.

Зазначимо, що поки що це найкращий результат України на турнірі. Раніше таким було 15-е місце Юлії Бірюкової, яка змагалась у жіночій гонці з роздільним стартом.

Єгор Дементьєв виборов “бронзу” для України

Що відомо про Єгора Дементьєва

Параспортсмену 37 років, він почав займатись велоспортом з десятиріччя. Регулярно представляє Україну на міжнародних змаганнях.

До аварії у 2011 році він змагався у звичайному велоспорті та показував досить непогані результати. У 2009 році став чемпіоном України серед гонщиків до 23 років, а через два роки виборов «бронзу» на змаганнях в Італії. 

Дементьєв чотири рази вигравав Параліймпійські ігри та тричі завойовував «срібло».

Український спортсмен три роки підряд, з 2013 по 2015, ставав чемпіоном світу в гонках з роздільним стартом.

Чемпіонат світу UCI з паравелоспорту на трек у 2023 році також був вкрай вдалим для Дементьєва. Він виграв золоту медаль. 

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