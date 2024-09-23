Український паравелосипедист Дементьєв виборов «бронзу» на ЧС-2024

Український параспортсмен Єгор Дементьєв завоював бронзову медаль на чемпіонаті світу 2024 року з шосейного велоспорту, який проходить у швейцарському Цюриху.
Головні тези:
- Український паравелосипедист Єгор Дементьєв виборов бронзову медаль на Чемпіонаті світу 2024 року з шосейного велоспорту в класі C5.
- Дементьєв показав чудовий результат, фінішувавши третім в індивідуальній гонці з роздільним стартом на ЧС-2024 у Цюриху, Швейцарія.
- Це найкращий результат для України на даному турнірі, попередній рекорд — 15-е місце Юлії Бірюкової.
- Єгор Дементьєв є вже визнаним спортсменом, який завоював кілька медалей на Паралімпійських іграх та чемпіонатах світу.
Дементьєв отримав «бронзу» на ЧС-2024
Параспортсмен приніс для України першу медаль на чемпіонаті світу 2024 року з шосейного велоспорту.
Єгор Дементьєв фінішував третім в індивідуальній гонці з роздільним стартом у класі C5. Він відстав на 28.41 сек від переможця та на 4.43 сек від срібного призера.
Результати індивідуальної гонки з роздільним стартом на ЧС-2024:
Даніель Абрахам (Нідерланди) 40:35.90 хв.
Лауро Чаман (Бразилія) + 4.43 сек.
Єгор Дементьєв (Україна) + 28.41 сек.
Зазначимо, що поки що це найкращий результат України на турнірі. Раніше таким було 15-е місце Юлії Бірюкової, яка змагалась у жіночій гонці з роздільним стартом.
Що відомо про Єгора Дементьєва
Параспортсмену 37 років, він почав займатись велоспортом з десятиріччя. Регулярно представляє Україну на міжнародних змаганнях.
До аварії у 2011 році він змагався у звичайному велоспорті та показував досить непогані результати. У 2009 році став чемпіоном України серед гонщиків до 23 років, а через два роки виборов «бронзу» на змаганнях в Італії.
Дементьєв чотири рази вигравав Параліймпійські ігри та тричі завойовував «срібло».
Український спортсмен три роки підряд, з 2013 по 2015, ставав чемпіоном світу в гонках з роздільним стартом.
Чемпіонат світу UCI з паравелоспорту на трек у 2023 році також був вкрай вдалим для Дементьєва. Він виграв золоту медаль.
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