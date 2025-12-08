Украинский пловец Шеремет завоевал "серебро" Евро-2025

Украинец Никита Шеремет получил серебряную медаль на Евро-2025 по плаванию на короткой воде. Эта медаль стала для Украины первой на континентальном первенстве.
Главные тезисы
- Никита Шеремет завоевал серебряную медаль на Евро-2025 и установил новые национальные и мировые рекорды в плавании.
- Эта победа стала первой для Украины на континентальном первенстве и первой за 12 лет на дистанции 50 метров вольным стилем.
- Шеремет достиг успеха на своем дебютном выступлении на взрослом уровне, преодолевая сильных конкурентов со всего мира.
18-летний пловец Шеремет получил "серебро" Евро-2025
В последний, шестой соревновательный день чемпионата Европы 2025 Украина была представлена в едином финале — на дистанции 50 метров свободным стилем.
Туда пробился 18-летний Никита Шеремет, для которого Евро-2025 по плаванию стало дебютным на взрослом уровне.
К решающему заплыву на 50-метровке свободным стилем Шеремет подходил на фоне установления мирового рекорда среди юниоров и лучшего результата Украины на этой дистанции: еще в первый день соревнований, в мужской эстафете украинец преодолел дистанцию за 20.84 секунды.
Евро-2025 по плаванию на короткой воде. 50 м свободным стилем
1. Ере Хрибар (Хорватия) — 20.70 секунд
2. Никита Шеремет (Украина) — 20.81 секунды
2. Максиме Груссе (Франция) — 20.81 секунды
Шеремет принес Украине первую медаль на дистанции 50 метров свободным стилем за 12 лет на Евро по плаванию на короткой воде.
В последний раз представитель Украины поднимался на подиум в этой дисциплине на первенстве 2013 — Андрей Говоров, который получил "бронзу".
В целом же "серебро" Шеремета — единственная медаль Украины на Евро-2025.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-