Украинский пловец Шеремет завоевал "серебро" Евро-2025
Украинский пловец Шеремет завоевал "серебро" Евро-2025

Шеремет
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинец Никита Шеремет получил серебряную медаль на Евро-2025 по плаванию на короткой воде. Эта медаль стала для Украины первой на континентальном первенстве.

Главные тезисы

  • Никита Шеремет завоевал серебряную медаль на Евро-2025 и установил новые национальные и мировые рекорды в плавании.
  • Эта победа стала первой для Украины на континентальном первенстве и первой за 12 лет на дистанции 50 метров вольным стилем.
  • Шеремет достиг успеха на своем дебютном выступлении на взрослом уровне, преодолевая сильных конкурентов со всего мира.

18-летний пловец Шеремет получил "серебро" Евро-2025

В последний, шестой соревновательный день чемпионата Европы 2025 Украина была представлена в едином финале — на дистанции 50 метров свободным стилем.

Туда пробился 18-летний Никита Шеремет, для которого Евро-2025 по плаванию стало дебютным на взрослом уровне.

К решающему заплыву на 50-метровке свободным стилем Шеремет подходил на фоне установления мирового рекорда среди юниоров и лучшего результата Украины на этой дистанции: еще в первый день соревнований, в мужской эстафете украинец преодолел дистанцию за 20.84 секунды.

В финале Шеремет проплыл со временем 20.81 секунды — обновил национальный рекорд, а также мировой юниорский рекорд! Более того, с этим результатом украинец получил "серебро" Евро-2025 по плаванию на короткой воде, разделив его с французом Максиме Груссе.

Евро-2025 по плаванию на короткой воде. 50 м свободным стилем

1. Ере Хрибар (Хорватия) — 20.70 секунд

2. Никита Шеремет (Украина) — 20.81 секунды

2. Максиме Груссе (Франция) — 20.81 секунды

Шеремет принес Украине первую медаль на дистанции 50 метров свободным стилем за 12 лет на Евро по плаванию на короткой воде.

В последний раз представитель Украины поднимался на подиум в этой дисциплине на первенстве 2013 — Андрей Говоров, который получил "бронзу".

В целом же "серебро" Шеремета — единственная медаль Украины на Евро-2025.

