Український плавець Шеремет виборов "срібло" Євро-2025
Категорія
Спорт
Дата публікації

Український плавець Шеремет виборов "срібло" Євро-2025

Шеремет
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українець Нікіта Шеремет здобув срібну медаль на Євро-2025 з плавання на короткій воді. Ця медаль стала для України першою на континентальній першості.

Головні тези:

  • Український плавець Нікіта Шеремет виборов срібну медаль на Євро-2025 з плавання на короткій воді.
  • 18-річний Шеремет встановив нові рекорди, включаючи національний та світовий юніорський рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем.
  • Це єдина медаль для України на Євро-2025 та перша медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем за 12 років.

18-річний плавець Шеремет здобув "срібло" Євро-2025

У останній, шостий змагальний день чемпіонату Європи 2025 року Україна була представлена у єдиному фіналі — на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Туди пробився 18-річний Нікіта Шеремет, для якого Євро-2025 з плавання стало дебютним на дорослому рівні.

До вирішального запливу на 50-метрівці вільним стилем Шеремет підходив на тлі встановлення світового рекорду серед юніорів та найкращого результату України на цій дистанції: ще у перший день змагань, у чоловічій естафеті українець подолав дистанцію за 20.84 секунди.

У фіналі Шеремет проплив з часом 20.81 секунди — оновив національний рекорд, а також світовий юніорський рекорд! Ба більше, з цим результатом українець здобув "срібло" Євро-2025 з плавання на короткій воді, розділивши його з французом Максіме Груссе.

Євро-2025 з плавання на короткій воді. 50 м вільним стилем

1. Єре Хрібар (Хорватія) — 20.70 секунд

2. Нікіта Шеремет (Україна) — 20.81 секунди

2. Максіме Груссе (Франція) — 20.81 секунди

Шеремет приніс Україні першу медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем за 12 років на Євро з плавання на короткій воді.

Востаннє представник України підіймався на подіум у цій дисципліні на першості 2013 року — Андрій Говоров, який здобув "бронзу".

Загалом же "срібло" Шеремета — єдина медаль України на Євро-2025.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український плавець Трусов став срібним призером Паралімпіади-2024
Трусов
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Паралімпіада-2024. Плавець Денисенко виборов десяте «золото» для України
Ярослав Денисенко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український плавець Трусов завоював п'яту медаль на Паралімпіаді-2024
Трусов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?