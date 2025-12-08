Український плавець Шеремет виборов "срібло" Євро-2025

Українець Нікіта Шеремет здобув срібну медаль на Євро-2025 з плавання на короткій воді. Ця медаль стала для України першою на континентальній першості.

18-річний плавець Шеремет здобув "срібло" Євро-2025

У останній, шостий змагальний день чемпіонату Європи 2025 року Україна була представлена у єдиному фіналі — на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Туди пробився 18-річний Нікіта Шеремет, для якого Євро-2025 з плавання стало дебютним на дорослому рівні.

До вирішального запливу на 50-метрівці вільним стилем Шеремет підходив на тлі встановлення світового рекорду серед юніорів та найкращого результату України на цій дистанції: ще у перший день змагань, у чоловічій естафеті українець подолав дистанцію за 20.84 секунди.

У фіналі Шеремет проплив з часом 20.81 секунди — оновив національний рекорд, а також світовий юніорський рекорд! Ба більше, з цим результатом українець здобув "срібло" Євро-2025 з плавання на короткій воді, розділивши його з французом Максіме Груссе. Поширити

Євро-2025 з плавання на короткій воді. 50 м вільним стилем

1. Єре Хрібар (Хорватія) — 20.70 секунд

2. Нікіта Шеремет (Україна) — 20.81 секунди

2. Максіме Груссе (Франція) — 20.81 секунди

Шеремет приніс Україні першу медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем за 12 років на Євро з плавання на короткій воді.

Востаннє представник України підіймався на подіум у цій дисципліні на першості 2013 року — Андрій Говоров, який здобув "бронзу".

Загалом же "срібло" Шеремета — єдина медаль України на Євро-2025.