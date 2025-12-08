Український плавець Шеремет виборов "срібло" Євро-2025

Українець Нікіта Шеремет здобув срібну медаль на Євро-2025 з плавання на короткій воді. Ця медаль стала для України першою на континентальній першості.
Головні тези:
- Український плавець Нікіта Шеремет виборов срібну медаль на Євро-2025 з плавання на короткій воді.
- 18-річний Шеремет встановив нові рекорди, включаючи національний та світовий юніорський рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем.
- Це єдина медаль для України на Євро-2025 та перша медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем за 12 років.
18-річний плавець Шеремет здобув "срібло" Євро-2025
У останній, шостий змагальний день чемпіонату Європи 2025 року Україна була представлена у єдиному фіналі — на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Туди пробився 18-річний Нікіта Шеремет, для якого Євро-2025 з плавання стало дебютним на дорослому рівні.
До вирішального запливу на 50-метрівці вільним стилем Шеремет підходив на тлі встановлення світового рекорду серед юніорів та найкращого результату України на цій дистанції: ще у перший день змагань, у чоловічій естафеті українець подолав дистанцію за 20.84 секунди.
Євро-2025 з плавання на короткій воді. 50 м вільним стилем
1. Єре Хрібар (Хорватія) — 20.70 секунд
2. Нікіта Шеремет (Україна) — 20.81 секунди
2. Максіме Груссе (Франція) — 20.81 секунди
Шеремет приніс Україні першу медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем за 12 років на Євро з плавання на короткій воді.
Востаннє представник України підіймався на подіум у цій дисципліні на першості 2013 року — Андрій Говоров, який здобув "бронзу".
Загалом же "срібло" Шеремета — єдина медаль України на Євро-2025.
