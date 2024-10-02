Украинский полузащитник Цыганков травмировался в матче Лиги чемпионов

2 октября украинский полузащитник Виктор Цыганков травмировался в матче Лиги чемпионов за испанскую "Жирону". Позже стало известно о травмах игроков сборной Украины по футболу Ярмоленко и Степаненко.

Цыганков получил травму во время игры за "Жирону"

О травме члена сборной Украины по футболу написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

На 29-й минуте матча Лиги чемпионов "Жирона" — "Фейеноорд" Виктор Цыганков покинул поле из-за травмы мышц задней поверхности бедра.

Ввиду того, что именно эта травма беспокоила игрока еще с Евро-2024, и от которой он восстановился только в конце августа, это можно трактовать как рецидив. Поделиться

Бабелюк прогнозирует, что Цыганков сможет вернуться на поле как минимум через 3 недели. Скорее всего, Виктор Цыганков не поможет Украине в матчах Лиги наций против Грузии (11 октября) и Албании (14 октября).

На счету украинского полузащитника 7 матчей, 1 гол и 1 ассист в текущем сезоне.

Ярмоленко и Степаненко также травмированы

Ярмоленко пропустит матч лиги Европы из-за травмы. Эту информацию подтвердил Александр Шовковский на предматчевой пресс-конференции.

В последней игре против Левого Берега Андрея заменили в перерыве. Теперь ясно, что причиной стала травма. Международная пауза выглядит хорошим моментом для качественного обновления от незначительного повреждения. Поделиться

Также из-за мышечной травмы 2 октября поле покинул Тарас Степаненко.

Похожая ситуация как у Цыганкова, только не было спринта. Резкое движение ногой, формируя растяжение мышцы. На фоне усталости, скорее всего, мышца не выдержала. Тарас почувствовал проблему и покинул поле, прихрамывая, — пишет Бабелюк.