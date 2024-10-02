Украинский полузащитник Цыганков травмировался в матче Лиги чемпионов

2 октября украинский полузащитник Виктор Цыганков травмировался в матче Лиги чемпионов за испанскую "Жирону". Позже стало известно о травмах игроков сборной Украины по футболу Ярмоленко и Степаненко.
Главные тезисы
- Травма украинского полузащитника Цыганкова в матче Лиги чемпионов может вынудить его пропустить матчи Лиги наций против Грузии и Албании, требуя как минимум 3 недели восстановления.
- Актуальные новости также касаются травм украинских футболистов Ярмоленко и Степаненко, которые влияют на их участие в предстоящих матчах из-за полученных повреждений.
- Врач Дмитрий Бабелюк прогнозирует длительную паузу для Цыганкова, Ярмоленко и Степаненко, оценивая сроки восстановления на уровне от 3 до 4 недель.
Цыганков получил травму во время игры за "Жирону"
О травме члена сборной Украины по футболу написал спортивный врач Дмитрий Бабелюк.
На 29-й минуте матча Лиги чемпионов "Жирона" — "Фейеноорд" Виктор Цыганков покинул поле из-за травмы мышц задней поверхности бедра.
Бабелюк прогнозирует, что Цыганков сможет вернуться на поле как минимум через 3 недели. Скорее всего, Виктор Цыганков не поможет Украине в матчах Лиги наций против Грузии (11 октября) и Албании (14 октября).
На счету украинского полузащитника 7 матчей, 1 гол и 1 ассист в текущем сезоне.
Ярмоленко и Степаненко также травмированы
Ярмоленко пропустит матч лиги Европы из-за травмы. Эту информацию подтвердил Александр Шовковский на предматчевой пресс-конференции.
Также из-за мышечной травмы 2 октября поле покинул Тарас Степаненко.
Похожая ситуация как у Цыганкова, только не было спринта. Резкое движение ногой, формируя растяжение мышцы. На фоне усталости, скорее всего, мышца не выдержала. Тарас почувствовал проблему и покинул поле, прихрамывая, — пишет Бабелюк.
Здесь типичная история — 3-4 недели наименьшее время, необходимое для восстановления.
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