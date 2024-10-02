Український півзахисник Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів
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Український півзахисник Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів

Циганков
Джерело:  online.ua

2 жовтня український півзахисник Віктор Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів за іспанську “Жирону”. Пізніше стало відомо про травми гравців збірної України з футболу Ярмоленка  та Степаненка.

Головні тези:

  • Український півзахисник Віктор Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів за іспанську команду, його відновлення може зайняти принаймні 3 тижні.
  • Травма Циганкова може лишити його можливості взяти участь в матчах Ліги націй України проти Грузії та Албанії.
  • Крім Циганкова, також травмованими виявилися Ярмоленко та Степаненко, які теж пропустять деякі матчі через пошкодження.

Циганков отримав травму під час гри за “Жирону”

Про травму члена збірної України з футболу написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

На 29-й хвилині матчу Ліги чемпіонів "Жирона" — "Феєнорд" Віктор Циганков покинув поле через травму мʼязів задньої поверхні стегна.

Зважаючи, на те, що саме ця травма турбувала гравця ще з Євро-2024, і від якої він відновився лише вкінці серпня, це можна трактувати як рецидив.

Бабелюк прогнозує, що Циганков зможе повернутись на поле щонайменше через 3 тижні. Найімовірніше Віктор Циганков не допоможе Україні у матчах Ліги націй проти Грузії (11 жовтня) та Албанії (14 жовтня).

На рахунку українського півзахисника 7 матчів, 1 гол і 1 асист у поточному сезоні.

Ярмоленко та Степаненко також травмовані

Ярмоленко пропустить матч ліги Європи через травму. Цю інформацію підтвердив Олександр Шовковський на передматчевій пресконференції.

У останній грі проти Лівого Берега Андрія замінили у перерві. Тепер зрозуміло, що причиною стала травма. Міжнародна пауза виглядає гарним моментом для якісного відновлення від незначного пошкодження.

Також через мʼязову травму 2 жовтня поле покинув Тарас Степаненко..

Схожа ситуація як у Циганкова, тільки не було спринту. Різкий рух ногою, формуючи розтяг мʼязу. На фоні втоми, скоріш за все, мʼяз не витримав. Тарас відчув проблему і покинув поле, накульгуючи, — пише Бабелюк.

Тут типова історія — 3-4 тижні найменший час, необхідний для відновлення.

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