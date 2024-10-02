Український півзахисник Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів

2 жовтня український півзахисник Віктор Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів за іспанську “Жирону”. Пізніше стало відомо про травми гравців збірної України з футболу Ярмоленка та Степаненка.

Циганков отримав травму під час гри за “Жирону”

Про травму члена збірної України з футболу написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

На 29-й хвилині матчу Ліги чемпіонів "Жирона" — "Феєнорд" Віктор Циганков покинув поле через травму мʼязів задньої поверхні стегна.

Зважаючи, на те, що саме ця травма турбувала гравця ще з Євро-2024, і від якої він відновився лише вкінці серпня, це можна трактувати як рецидив. Поширити

Бабелюк прогнозує, що Циганков зможе повернутись на поле щонайменше через 3 тижні. Найімовірніше Віктор Циганков не допоможе Україні у матчах Ліги націй проти Грузії (11 жовтня) та Албанії (14 жовтня).

На рахунку українського півзахисника 7 матчів, 1 гол і 1 асист у поточному сезоні.

Ярмоленко та Степаненко також травмовані

Ярмоленко пропустить матч ліги Європи через травму. Цю інформацію підтвердив Олександр Шовковський на передматчевій пресконференції.

У останній грі проти Лівого Берега Андрія замінили у перерві. Тепер зрозуміло, що причиною стала травма. Міжнародна пауза виглядає гарним моментом для якісного відновлення від незначного пошкодження. Поширити

Також через мʼязову травму 2 жовтня поле покинув Тарас Степаненко..

Схожа ситуація як у Циганкова, тільки не було спринту. Різкий рух ногою, формуючи розтяг мʼязу. На фоні втоми, скоріш за все, мʼяз не витримав. Тарас відчув проблему і покинув поле, накульгуючи, — пише Бабелюк.