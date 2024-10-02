Український півзахисник Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів

2 жовтня український півзахисник Віктор Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів за іспанську “Жирону”. Пізніше стало відомо про травми гравців збірної України з футболу Ярмоленка та Степаненка.
Головні тези:
- Український півзахисник Віктор Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів за іспанську команду, його відновлення може зайняти принаймні 3 тижні.
- Травма Циганкова може лишити його можливості взяти участь в матчах Ліги націй України проти Грузії та Албанії.
- Крім Циганкова, також травмованими виявилися Ярмоленко та Степаненко, які теж пропустять деякі матчі через пошкодження.
Циганков отримав травму під час гри за “Жирону”
Про травму члена збірної України з футболу написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
На 29-й хвилині матчу Ліги чемпіонів "Жирона" — "Феєнорд" Віктор Циганков покинув поле через травму мʼязів задньої поверхні стегна.
Бабелюк прогнозує, що Циганков зможе повернутись на поле щонайменше через 3 тижні. Найімовірніше Віктор Циганков не допоможе Україні у матчах Ліги націй проти Грузії (11 жовтня) та Албанії (14 жовтня).
На рахунку українського півзахисника 7 матчів, 1 гол і 1 асист у поточному сезоні.
Ярмоленко та Степаненко також травмовані
Ярмоленко пропустить матч ліги Європи через травму. Цю інформацію підтвердив Олександр Шовковський на передматчевій пресконференції.
Також через мʼязову травму 2 жовтня поле покинув Тарас Степаненко..
Схожа ситуація як у Циганкова, тільки не було спринту. Різкий рух ногою, формуючи розтяг мʼязу. На фоні втоми, скоріш за все, мʼяз не витримав. Тарас відчув проблему і покинув поле, накульгуючи, — пише Бабелюк.
Тут типова історія — 3-4 тижні найменший час, необхідний для відновлення.
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