Украинский производитель представил систему подачи патронов "Мурена" — в чем ее уникальность

Украинский разработчик представил системы подачи боеприпасов для штурмовиков-пулеметчиков и НРК в версиях под ручные пулеметы, а также крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

Украинский производитель представил систему подачи патронов "Мурена"

«Мурена» — система бесперебойной подачи патронов для всех видов пулеметов и гранатометов, которые используются в Украине и имеют ленточную систему боеснабжения. Для каждого калибра и образца вооружения существует отдельная модификация системы.

Системы подачи существуют в версии для позиционной работы с «рукавом», подключенным к контейнеру с патронами, а также для штурмовых задач в виде носимых ранцев.

На демонстрационных кадрах можно увидеть образцы для пулеметов ПКМ и М240, крупнокалиберного М2 Browning и даже станкового гранатомета Mk19.

Разработчик Тарас Голота рассказал, что одной из ключевых проблем в разработке таких систем является повторяемость изгибов по ленте с патронами, поскольку от этого зависит плавность подачи и риск заклинивания. Проблема в том, что каждый тип ленты имеет свои особенности и ограничения в изгибании. Поделиться

Сложнее всего было адаптировать систему для лент под калибр .50 BMG и 12,7 мм. Однако я могу сказать, что нам удалось добиться нужного результата.

В настоящее время разработчики работают над интеграцией «Мурены» в конструкцию боевых модулей, работающих в составе наземных роботизированных комплексов или бронетехники.