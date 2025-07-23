Украинский производитель представил систему подачи патронов "Мурена" — в чем ее уникальность

Украинский разработчик представил системы подачи боеприпасов для штурмовиков-пулеметчиков и НРК в версиях под ручные пулеметы, а также крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.
Главные тезисы
- Система “Мурена” предназначена для всех видов пулеметов и гранатометов, используемых в Украине, включая ПКМ, M240, M2 Browning и Mk19.
- Разработчики преодолели вызов повторяемости изгибов ленты с патронами, обеспечив плавную и надежную подачу боеприпасов.
Украинский производитель представил систему подачи патронов "Мурена"
«Мурена» — система бесперебойной подачи патронов для всех видов пулеметов и гранатометов, которые используются в Украине и имеют ленточную систему боеснабжения. Для каждого калибра и образца вооружения существует отдельная модификация системы.
Системы подачи существуют в версии для позиционной работы с «рукавом», подключенным к контейнеру с патронами, а также для штурмовых задач в виде носимых ранцев.
На демонстрационных кадрах можно увидеть образцы для пулеметов ПКМ и М240, крупнокалиберного М2 Browning и даже станкового гранатомета Mk19.
Сложнее всего было адаптировать систему для лент под калибр .50 BMG и 12,7 мм. Однако я могу сказать, что нам удалось добиться нужного результата.
В настоящее время разработчики работают над интеграцией «Мурены» в конструкцию боевых модулей, работающих в составе наземных роботизированных комплексов или бронетехники.
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