Український виробник представив систему подачі набоїв "Мурена" — у чому її унікальність

Український розробник представив системи подачі боєприпасів для штурмовиків-кулеметників та НРК у версіях під ручні кулемети, а також великокаліберні кулемети та гранатомети.

Український виробник представив систему подачі набоїв "Мурена"

«Мурена» — це система безперебійної подачі набоїв для всіх видів кулеметів і гранатометів, які використовуються в Україні та мають стрічкову систему боєпостачання. Для кожного калібру та зразка озброєння існує окрема модифікація системи.

Системи подачі існують у версії для позиційної роботи з «рукавом» під’єднаним до контейнера з набоями, а також для штурмових задач у вигляді носимих ранців.

На демонстраційних кадрах можна побачити зразки для кулеметів ПКМ та М240, великокаліберного М2 Browning та навіть станкового гранатомета Mk19.

Розробник Тарас Голота розповів, що однією з ключових проблем у розробці таких систем є повторюваність вигинів за стрічкою з набоями, оскільки від цього залежить плавність подачі та ризик заклинювань. Проблема у тому, що кожен тип стрічки має свої особливості та фізичні обмеження у вигинанні. Поширити

Найскладніше було адаптувати систему для стрічок під калібр .50 BMG та 12,7 мм. Проте я можу сказати, що нам вдалось досягнути потрібного результату.

Нині розробники працюють над інтеграцією «Мурени» у конструкцію бойових модулів, що працюють у складі наземних роботизованих комплексів або на бронетехніці.