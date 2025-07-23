Український виробник представив систему подачі набоїв "Мурена" — у чому її унікальність
Категорія
Технології
Дата публікації

Український виробник представив систему подачі набоїв "Мурена" — у чому її унікальність

Мурена
Джерело:  Мілітарний

Український розробник представив системи подачі боєприпасів для штурмовиків-кулеметників та НРК у версіях під ручні кулемети, а також великокаліберні кулемети та гранатомети.

Головні тези:

  • Унікальна система подачі набоїв “Мурена” призначена для всіх видів кулеметів та гранатометів, які використовуються в Україні, зокрема для ПКМ, M240, M2 Browning та Mk19.
  • Розробники зіткнулись з викликом у повторюваності вигинів стрічки з набоями, проте вдалося досягти плавної та надійної подачі.
  • Система 'Мурена' має різні модифікації для роботи на позиціях з контейнерами.

Український виробник представив систему подачі набоїв "Мурена"

«Мурена» — це система безперебійної подачі набоїв для всіх видів кулеметів і гранатометів, які використовуються в Україні та мають стрічкову систему боєпостачання. Для кожного калібру та зразка озброєння існує окрема модифікація системи.

Системи подачі існують у версії для позиційної роботи з «рукавом» під’єднаним до контейнера з набоями, а також для штурмових задач у вигляді носимих ранців.

На демонстраційних кадрах можна побачити зразки для кулеметів ПКМ та М240, великокаліберного М2 Browning та навіть станкового гранатомета Mk19.

Розробник Тарас Голота розповів, що однією з ключових проблем у розробці таких систем є повторюваність вигинів за стрічкою з набоями, оскільки від цього залежить плавність подачі та ризик заклинювань. Проблема у тому, що кожен тип стрічки має свої особливості та фізичні обмеження у вигинанні.

Найскладніше було адаптувати систему для стрічок під калібр .50 BMG та 12,7 мм. Проте я можу сказати, що нам вдалось досягнути потрібного результату.

Нині розробники працюють над інтеграцією «Мурени» у конструкцію бойових модулів, що працюють у складі наземних роботизованих комплексів або на бронетехніці.

Кожна турель має свої характеристики по кутам вигинання, швидкостям. Саме складне це розрахунок центру мас, оскільки у нас сьогодні є декілька десятків розробників та моделей НРК. Тому важливо зробити так, щоб він забезпечував стабільність і не обмежував рухомість як платформи, так і турелі.

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