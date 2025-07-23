Український виробник представив систему подачі набоїв "Мурена" — у чому її унікальність

Український розробник представив системи подачі боєприпасів для штурмовиків-кулеметників та НРК у версіях під ручні кулемети, а також великокаліберні кулемети та гранатомети.
Головні тези:
- Унікальна система подачі набоїв “Мурена” призначена для всіх видів кулеметів та гранатометів, які використовуються в Україні, зокрема для ПКМ, M240, M2 Browning та Mk19.
- Розробники зіткнулись з викликом у повторюваності вигинів стрічки з набоями, проте вдалося досягти плавної та надійної подачі.
- Система 'Мурена' має різні модифікації для роботи на позиціях з контейнерами.
Український виробник представив систему подачі набоїв "Мурена"
«Мурена» — це система безперебійної подачі набоїв для всіх видів кулеметів і гранатометів, які використовуються в Україні та мають стрічкову систему боєпостачання. Для кожного калібру та зразка озброєння існує окрема модифікація системи.
Системи подачі існують у версії для позиційної роботи з «рукавом» під’єднаним до контейнера з набоями, а також для штурмових задач у вигляді носимих ранців.
На демонстраційних кадрах можна побачити зразки для кулеметів ПКМ та М240, великокаліберного М2 Browning та навіть станкового гранатомета Mk19.
Найскладніше було адаптувати систему для стрічок під калібр .50 BMG та 12,7 мм. Проте я можу сказати, що нам вдалось досягнути потрібного результату.
Нині розробники працюють над інтеграцією «Мурени» у конструкцію бойових модулів, що працюють у складі наземних роботизованих комплексів або на бронетехніці.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-