Украинский скалолаз Ткач обновил рекорд Украины на Кубке Мира — видео

Как украинскому спортсмену Ткачу удалось побить рекорд Украины

Ярослав Ткач проходил квалификацию на скорость. Украинец имел две попытки пройти по дорожке, лучшей для спортсмена стала вторая попытка.

Первый раз дорожку препятствий украинец прошел за 5.48 секунды, а второй раз — за 5.19 секунды, что стало новым рекордом Украины.

По итогам квалификации Ткач стал вторым, уступив лишь американцу Сэмюэл Ватсон, у которого лучший результат 4.99 секунды.

В общем, Ткач в четвертый раз обновляет национальный рекорд в скалолазании на скорость. В августе 2023 года, выступая в швейцарском Берне на чемпионате мира, он преодолел дистанцию за 5.25 секунды. Ткач улучшил свой результат на 0,06 секунды.

Напомним, 5 мая завершился третий этап Кубка Мира-2024. Скалолазы соревновались в двух видах: болдеринг и скорость. Единственным представителем сборной Украины на Кубке мира стал Ткач.

Что известно о Ярославе Ткаче

Ярослав Ткач — 21-летний скалолаз из Кропивницкого. В 2022 году крапивничанин стал бронзовым призером Всемирных игр.

Ткач в 2018, 2019 и 2020 годах стал обладателем Кубка Украины по скалолазанию. В 2021 году получил два "серебра" на этапах Кубках Европы по скалолазанию на скорость.

Также Ткач является претендентом на участие в Олимпийских играх-2024. В июне 2023 стал третьим на чемпионате мира по скалолазанию среди военнослужащих в Словении, а в сентябре выиграл финал Кубка Европы в Италии.