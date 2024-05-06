Український скелелаз Ткач оновив рекорд України на Кубку Світу — відео

Як українському спортсмену Ткач вдалося побити рекорд України

Ярослав Ткач проходив кваліфікацію на швидкість. Українець мав дві спроби пройти доріжку, найкращою для спортсмена стала друга спроба.

Перший раз доріжку перешкод українець пройшов за 5.48 секунд, а вдруге — за 5.19 секунд, що стало новим рекордом України.

За підсумками кваліфікації Ткач став другим, поступившись лише американцю Семюелю Ватсону, у якого кращий результат 4.99 секунди.

Загалом Ткач учетверте оновлює національний рекорд у скелелазінні на швидкість. У серпні 2023 року, виступаючи у швейцарському Берні на чемпіонаті світу, він подолав дистанцію за 5.25 секунди. Ткач покращив свій результат на 0.06 секунди.

Нагадаємо, 5 травня завершився третій етап Кубка Світу-2024. Скелелази змагались у двох видах: болдерінг та швидкість. Єдиним представником збірної України на Кубку Світу став Ткач.

Що відомо про Ярослава Ткача

Ярослав Ткач — 21-річний скелелаз із Кропивницького. У 2022 році кропивничанин став бронзовим призером Всесвітніх ігор.

Ткач у 2018, 2019 та 2020 роках став володарем Кубка України зі скелелазіння.У 2021 році здобув два "срібла" на етапах Кубках Європи зі скелелазіння на швидкість.

Також Ткач є претендентом на участь в Олімпійських іграх-2024. У червні 2023 року став третім на чемпіонаті світу зі скелелазіння серед військовослужбовців у Словенії, а у вересні виграв фінал Кубка Європи в Італії.