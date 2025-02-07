Украинский шпажист Станкевич стал бронзовым призером Кубка мира

Шпажист Владимир Станкевич стал бронзовым призером проходящего в немецком Гайнденгайме Кубка мира.

Станкевич стал бронзовым призером КС

В полуфинале украинец уступил представителю Италии Давиде Ди Вероли, действующему вицечемпиону мира.

На пути к 1/2 Станкевич сначала одолел итальянца Луиджи Мидлтона, затем его земляка Энрико Пяти. В 1/8 Владимир победил бывшего россиянина Олега Кныша, а в четвертьфинале был сильнее канадца Дэвида Гроновски.

Эта медаль — первая для Украины в мужской шпаге на уровне Кубка мира с мая 2022 года.