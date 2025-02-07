Украинский шпажист Станкевич стал бронзовым призером Кубка мира
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Украинский шпажист Станкевич стал бронзовым призером Кубка мира

Станкевич
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Источник:  Champion

Шпажист Владимир Станкевич стал бронзовым призером проходящего в немецком Гайнденгайме Кубка мира.

Главные тезисы

  • Станкевич стал первым украинским обладателем бронзовой медали в мужской шпаге на уровне Кубка мира с мая 2022 года.
  • Владимир показал высокий уровень игры, одолев сильных соперников на пути к бронзе.
  • С этой медалью у Владимира уже три награды на этапах Кубка мира, включая золото в 2022 году.

Станкевич стал бронзовым призером КС

В полуфинале украинец уступил представителю Италии Давиде Ди Вероли, действующему вицечемпиону мира.

На пути к 1/2 Станкевич сначала одолел итальянца Луиджи Мидлтона, затем его земляка Энрико Пяти. В 1/8 Владимир победил бывшего россиянина Олега Кныша, а в четвертьфинале был сильнее канадца Дэвида Гроновски.

Эта медаль — первая для Украины в мужской шпаге на уровне Кубка мира с мая 2022 года.

Напомним, тогда в Тбилиси Станкевич завоевал золотую медаль. Суммарно на счету Владимира уже три награды на этапах КС — первой для него стала "бронза" в Берлине в 2017-м.

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