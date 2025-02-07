Український шпажист Станкевич став бронзовим призером Кубка світу

Шпажист Володимир Станкевич став бронзовим призером Кубка світу, що проходить у німецькому Гайнденгаймі.

Станкевич став бронзовим призером КС

У півфіналі українець поступився представнику Італії Давіде Ді Веролі, який є чинним віцечемпіоном світу.

На шляху до 1/2 Станкевич спочатку здолав італійця Луїджі Мідлтона, потім його земляка Енріко П'яті. В 1/8 Володимир переміг колишнього росіянина Олега Книша, а в чвертьфіналі був сильнішим за канадця Девіда Гроновські.

Ця медаль — перша для України у чоловічій шпазі на рівні Кубка світу з травня 2022 року.