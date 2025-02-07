Український шпажист Станкевич став бронзовим призером Кубка світу
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Український шпажист Станкевич став бронзовим призером Кубка світу

Станкевич
Джерело:  Champion

Шпажист Володимир Станкевич став бронзовим призером Кубка світу, що проходить у німецькому Гайнденгаймі.

Головні тези:

  • Володимир Станкевич став бронзовим призером Кубка світу, здолавши у захватних поєдинках сильних суперників.
  • У півфіналі українець поступився італійському віцечемпіону світу Давіде Ді Веролі, але показав високий рівень гри упродовж всього турніру.
  • Ця бронзова медаль є першою для України у чоловічій шпазі на рівні Кубка світу з травня 2022 року.

Станкевич став бронзовим призером КС

У півфіналі українець поступився представнику Італії Давіде Ді Веролі, який є чинним віцечемпіоном світу.

На шляху до 1/2 Станкевич спочатку здолав італійця Луїджі Мідлтона, потім його земляка Енріко П'яті. В 1/8 Володимир переміг колишнього росіянина Олега Книша, а в чвертьфіналі був сильнішим за канадця Девіда Гроновські.

Ця медаль — перша для України у чоловічій шпазі на рівні Кубка світу з травня 2022 року.

Нагадаємо, тоді у Тбілісі Станкевич завоював золоту медаль. Сумарно на рахунку Володимира вже три нагороди на етапах КС — першою для нього стала “бронза” у Берліні у 2017-му.

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