Український шпажист Станкевич став бронзовим призером Кубка світу

Шпажист Володимир Станкевич став бронзовим призером Кубка світу, що проходить у німецькому Гайнденгаймі.
Головні тези:
- Володимир Станкевич став бронзовим призером Кубка світу, здолавши у захватних поєдинках сильних суперників.
- У півфіналі українець поступився італійському віцечемпіону світу Давіде Ді Веролі, але показав високий рівень гри упродовж всього турніру.
- Ця бронзова медаль є першою для України у чоловічій шпазі на рівні Кубка світу з травня 2022 року.
Станкевич став бронзовим призером КС
У півфіналі українець поступився представнику Італії Давіде Ді Веролі, який є чинним віцечемпіоном світу.
На шляху до 1/2 Станкевич спочатку здолав італійця Луїджі Мідлтона, потім його земляка Енріко П'яті. В 1/8 Володимир переміг колишнього росіянина Олега Книша, а в чвертьфіналі був сильнішим за канадця Девіда Гроновські.
Ця медаль — перша для України у чоловічій шпазі на рівні Кубка світу з травня 2022 року.
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