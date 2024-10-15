Украинского шахматиста-беглеца Шевченко дисквалифицировали c турнира в Испании
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Спорт
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Украинского шахматиста-беглеца Шевченко дисквалифицировали c турнира в Испании

Кирилл Шевченко
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Источник:  online.ua

Бывший украинский шахматист из Киева Кирилл Шевченко с громким скандалом был дисквалифицирован по шахматному турниру в Испании.

Главные тезисы

  • Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко был дисквалифицирован на турнире в Испании из-за попытки обмана с использованием телефона во время игры.
  • Смена гражданства на румынское и скандальное бегство из Украины вызвала потерю доверия соотечественников.
  • Дисквалификация шахматиста подняла вопросы о спортивной этике и честности игры в шахматы.
  • Найденный телефон и записка в туалете стали уликами в попытке Шевченко поддерживать связь во время партий на турнире.
  • Шахматист предатель Шевченко долгое время представлял Украину, но после вторжения в страну сменил национальность на Румынию и стал объектом скандала на турнире в Испании.

Что известно о дисквалификации шахматиста-предателя Шевченко по турниру в Испании

Шевченко участвовал в шахматном турнире в испанской Мелилье, который проходит с 12 по 18 октября, в составе сборной Румынии.

В рамках чемпионата Шевченко провел 2 матча с гроссмейстерами. В частности, он свел к ничьем противостоянию с Басемом Амином и после этого одержал победу над Франсиско Вальехо.

Бывшего украинского шахматиста дисквалифицировали по престижному турниру в Испании
Кирилл Шевченко

В частности, во время второй партии бывшего украинского шахматиста-предателя заподозрили в использовании телефона из-за частых отлучений в туалет.

Сам Шевченко заявил, что испытывает проблемы со здоровьем. Однако позже в одной из туалетных кабинок нашли телефон и записку к нему "не трогать".

Затем шахматист снова пытался попасть в туалет, однако необходимая кабинка была заблокирована, а в другую Шевченко заходить не стал.

Наконец, еще и выяснилось, что почерк на записке совпадает с почерком Шевченко в заметках. На телефоне был настроен часовой пояс, соответствующий Румынии и Украине.

Что известно о предателе Шевченко

Шевченко долгое время представлял Украину и даже становился чемпионом Европы в 2021 году. Однако через год после начала полномасштабного вторжения Кирилл уехал на международные соревнования и не вернулся. С января 2023 года шахматист представляет Румынию.

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