Бывший украинский шахматист из Киева Кирилл Шевченко с громким скандалом был дисквалифицирован по шахматному турниру в Испании.

Что известно о дисквалификации шахматиста-предателя Шевченко по турниру в Испании

Шевченко участвовал в шахматном турнире в испанской Мелилье, который проходит с 12 по 18 октября, в составе сборной Румынии.

В рамках чемпионата Шевченко провел 2 матча с гроссмейстерами. В частности, он свел к ничьем противостоянию с Басемом Амином и после этого одержал победу над Франсиско Вальехо.

Кирилл Шевченко

В частности, во время второй партии бывшего украинского шахматиста-предателя заподозрили в использовании телефона из-за частых отлучений в туалет.

Сам Шевченко заявил, что испытывает проблемы со здоровьем. Однако позже в одной из туалетных кабинок нашли телефон и записку к нему "не трогать".

Затем шахматист снова пытался попасть в туалет, однако необходимая кабинка была заблокирована, а в другую Шевченко заходить не стал.

Наконец, еще и выяснилось, что почерк на записке совпадает с почерком Шевченко в заметках. На телефоне был настроен часовой пояс, соответствующий Румынии и Украине.

Что известно о предателе Шевченко