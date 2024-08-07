В Дагестане шахматистка отравила ртутью свою соперницу на турнире

Шахматистка разлила ртуть на шахматную доску своей соперницы

Как сообщают росСМИ, соревнования проходили 2 августа в Доме шахмат в Махачкале.

Судя по видео с камер наблюдения, перед началом соревнований одна из участниц сначала изучила список участников, а затем подошла к определенному столу и вылила ртуть рядом с доской.

После этого она растерла жидкость по столу шахматной доской.

Ее сопернице Умайганат Османовой стало плохо сразу же после начала турнира — у пострадавшей закружилась голова, ей вызвали скорую помощь.

Умайганат Османова (фото — росСМИ)

В разговоре с другими спортсменками Абакарова призналась, что решилась отравить шахматистку из-за обиды. Вероятной причиной такого поступка стала Османова победа в финале турнира в Махачкале в июле. Тогда обе шахматистки набрали одинаковое количество баллов, однако победу присудили пострадавшей благодаря дополнительным показателям, отмечают росСМИ. Поделиться

Амина Абакарова (фото — росСМИ)

Пострадавшая рассказала, что Абакарова не задержана и не выходит на связь с ней. Кроме этого Умайганат утверждает, что против нее пока не возбудили дело,

В Федерации шахмат Дагестана отреагировали на отравление ртутью

Директор организации турнира Зураб Салманов сообщил, что никто не ожидал, что кто-нибудь из участниц может быть способен на отравление.

Конечно, никто не ожидал. Вроде бы все нормально было. Ничего такого не замечали, — сказал Салманов. Поделиться

В Федерации шахмат РФ взамен инцидент назвали дикостью. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев подчеркнул, что "ни одна медаль не стоит жизни и здоровья спортсменов".