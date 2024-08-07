В Дагестане шахматистка отравила ртутью свою соперницу на турнире

Шахматистка Амина Абакарова отравила свою соперницу Умайганат Османову якобы из-за мести.
Главные тезисы
- Шахматистка Амина Абакарова отравила свою соперницу Умайганат Османову ртутью из-за мести на турнире в Дагестане.
- Инцидент произошел во время соревнований в Доме шахмат в Махачкале, вызвав шок и головокружение у пострадавшей спортсменки.
- По мнению росСМИ, причиной трагического поступка стала обида за проигрыш в предыдущем турнире, где победа была присуждена пострадавшей.
Шахматистка разлила ртуть на шахматную доску своей соперницы
Как сообщают росСМИ, соревнования проходили 2 августа в Доме шахмат в Махачкале.
Судя по видео с камер наблюдения, перед началом соревнований одна из участниц сначала изучила список участников, а затем подошла к определенному столу и вылила ртуть рядом с доской.
После этого она растерла жидкость по столу шахматной доской.
Ее сопернице Умайганат Османовой стало плохо сразу же после начала турнира — у пострадавшей закружилась голова, ей вызвали скорую помощь.
Пострадавшая рассказала, что Абакарова не задержана и не выходит на связь с ней. Кроме этого Умайганат утверждает, что против нее пока не возбудили дело,
В Федерации шахмат Дагестана отреагировали на отравление ртутью
Директор организации турнира Зураб Салманов сообщил, что никто не ожидал, что кто-нибудь из участниц может быть способен на отравление.
В Федерации шахмат РФ взамен инцидент назвали дикостью. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев подчеркнул, что "ни одна медаль не стоит жизни и здоровья спортсменов".
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