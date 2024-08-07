В Дагестане шахматистка отравила ртутью свою соперницу на турнире
Категория
Мир
Дата публикации

В Дагестане шахматистка отравила ртутью свою соперницу на турнире

В Дагестане шахматистка отравила ртутью свою соперницу на турнире
Читати українською
Источник:  online.ua

Шахматистка Амина Абакарова отравила свою соперницу Умайганат Османову якобы из-за мести.

Главные тезисы

  • Шахматистка Амина Абакарова отравила свою соперницу Умайганат Османову ртутью из-за мести на турнире в Дагестане.
  • Инцидент произошел во время соревнований в Доме шахмат в Махачкале, вызвав шок и головокружение у пострадавшей спортсменки.
  • По мнению росСМИ, причиной трагического поступка стала обида за проигрыш в предыдущем турнире, где победа была присуждена пострадавшей.

Шахматистка разлила ртуть на шахматную доску своей соперницы

Как сообщают росСМИ, соревнования проходили 2 августа в Доме шахмат в Махачкале.

Судя по видео с камер наблюдения, перед началом соревнований одна из участниц сначала изучила список участников, а затем подошла к определенному столу и вылила ртуть рядом с доской.

После этого она растерла жидкость по столу шахматной доской.

Ее сопернице Умайганат Османовой стало плохо сразу же после начала турнира — у пострадавшей закружилась голова, ей вызвали скорую помощь.

Умайганат Османова (фото — росСМИ)

В разговоре с другими спортсменками Абакарова призналась, что решилась отравить шахматистку из-за обиды. Вероятной причиной такого поступка стала Османова победа в финале турнира в Махачкале в июле. Тогда обе шахматистки набрали одинаковое количество баллов, однако победу присудили пострадавшей благодаря дополнительным показателям, отмечают росСМИ.

Амина Абакарова (фото — росСМИ)

Пострадавшая рассказала, что Абакарова не задержана и не выходит на связь с ней. Кроме этого Умайганат утверждает, что против нее пока не возбудили дело,

В Федерации шахмат Дагестана отреагировали на отравление ртутью

Директор организации турнира Зураб Салманов сообщил, что никто не ожидал, что кто-нибудь из участниц может быть способен на отравление.

Конечно, никто не ожидал. Вроде бы все нормально было. Ничего такого не замечали, — сказал Салманов.

В Федерации шахмат РФ взамен инцидент назвали дикостью. Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев подчеркнул, что "ни одна медаль не стоит жизни и здоровья спортсменов".

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Отравители Навального пытались убить писателя-оппозиционера Быкова — Bellingcat
Отравители Навального пытались убить писателя-оппозиционера Быкова — Bellingcat
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-директор Russia Today Красовский подтвердил информацию об отравлении
Антон Красовский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Агент РФ хотел отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?