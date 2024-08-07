У Дагестані шахістка отруїла ртуттю свою суперницю на турнірі

Шахістка Аміна Абакарова отруїла сполуками ртуті свою суперницю Умайганат Османову на турнірі у Махачкалі 2 серпня. Причиною такого екстраординарного вчинку спортсменка назвала образу за кращі результати візаві в змаганнях.

Шахістка розлила ртуть на шахову дошку своєї суперниці

Як повідомляють росЗМІ, змагання проходили 2 серпня у Будинку шахів у Махачкалі.

Судячи з відео з камер спостереження, перед початком змагань одна з учасниць спочатку вивчила список учасників, а потім підійшла до певного столу та вилила ртуть поруч із дошкою.

Після цього вона розтерла рідину по столу шахівницею.

Її суперниці Умайганат Османовій стало погано одразу ж після початку турніру — у постраждалої запаморочилося в голові, їй викликали швидку допомогу.

Умайганат Османова (фото — росЗМІ)

У розмові з іншими спортсменками Абакарова зізналася, що зважилася отруїти шахістку через образу. Ймовірною причиною такого вчинку стала перемога Османової у фіналі турніру в Махачкалі в липні. Тоді обидві шахістки набрали однакову кількість балів, проте перемогу присудили постраждалій завдяки додатковим показникам, — зазначають росЗМІ. Поширити

Аміна Абакарова (фото — росЗМІ)

Постраждала розповіла, що Абакарова наразі не затримана та не виходить на зв'язок із нею. Окрім цього Умайганат стверджує, що проти неї поки не порушили справу,

У Федерації шахів Дагестану відреагували на отруєння ртуттю

Директор організації турніру Зураб Салманов повідомив, що ніхто не очікував, що хтось з учасниць може бути здатний на отруєння.

Звичайно, ніхто не очікував. Начебто все нормально було. Нічого такого не помічали, — сказав Салманов. Поширити

У Федерації шахів РФ натомість інцидент назвали дикістю. Виконавчий директор ФШР Олександр Ткачов підкреслив, що “жодна медаль не варта життя та здоров'я спортсменів”.