У Дагестані шахістка отруїла ртуттю свою суперницю на турнірі

Шахістка Аміна Абакарова отруїла сполуками ртуті свою суперницю Умайганат Османову на турнірі у Махачкалі 2 серпня. Причиною такого екстраординарного вчинку спортсменка назвала образу за кращі результати візаві в змаганнях.
Головні тези:
- Шахістка Аміна Абакарова отруїла свою суперницю ртуттю на турнірі в Махачкалі через образу за поразку в попередньому змаганні.
- Офіційний представник Федерації шахів РФ назвав інцидент дикістю та підкреслив, що здоров'я спортсменів важливіше за будь-які перемоги.
- Абакарова наразі не затримана та не виходить на зв'язок із постраждалою.
Шахістка розлила ртуть на шахову дошку своєї суперниці
Як повідомляють росЗМІ, змагання проходили 2 серпня у Будинку шахів у Махачкалі.
Судячи з відео з камер спостереження, перед початком змагань одна з учасниць спочатку вивчила список учасників, а потім підійшла до певного столу та вилила ртуть поруч із дошкою.
Після цього вона розтерла рідину по столу шахівницею.
Її суперниці Умайганат Османовій стало погано одразу ж після початку турніру — у постраждалої запаморочилося в голові, їй викликали швидку допомогу.
Постраждала розповіла, що Абакарова наразі не затримана та не виходить на зв'язок із нею. Окрім цього Умайганат стверджує, що проти неї поки не порушили справу,
У Федерації шахів Дагестану відреагували на отруєння ртуттю
Директор організації турніру Зураб Салманов повідомив, що ніхто не очікував, що хтось з учасниць може бути здатний на отруєння.
У Федерації шахів РФ натомість інцидент назвали дикістю. Виконавчий директор ФШР Олександр Ткачов підкреслив, що “жодна медаль не варта життя та здоров'я спортсменів”.
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