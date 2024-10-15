Українського шахіста-втікача Шевченко дискваліфікували з турніру в Іспанії
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українського шахіста-втікача Шевченко дискваліфікували з турніру в Іспанії

Кирило Шевченко
Джерело:  online.ua

Колишній український шахіст з Києва Кирило Шевченко із гучним скандалом був дискваліфікований з шахового турніру в Іспанії. 

Головні тези:

  • Шахіст-втікач Шевченко був викритий у використанні телефона під час гри на шаховому турнірі в Іспанії.
  • Підозри про обман з боку Шевченка підтверджено знахідкою телефона та записки в туалеті, що вказувала на намагання підтримувати зв'язок під час партій.
  • Після скандалу шахіста-зрадника дискваліфікували з турніру, а також виявлено, що Шевченко змінив спортивну національність та представляє Румунію.
  • Кирило Шевченко, колишній чемпіон Європи з шахів, зараз втратив довіру співкраїнців та спортивну репутацію через скандальні події під час турніру.
  • Події навколо дискваліфікації Українського шахіста Кирила Шевченка на турнірі в Іспанії викликали обговорення в спортивних колах та підняли питання про спортивну етику та чесність гри.

Що відомо про дискваліфікацію шахіста-зрадника Шевченка з турніру в Іспанії

Зазначається, що Шевченко брав участь у шаховому турнірі в іспанській Мелільї, який проходить з 12 по 18 жовтня, у складі збірної Румунії.

У рамках чемпіонату Шевченко провів 2 матчі з гросмейстерами. Зокрема, він звів до нічиєї протистояння з Басемом Аміном та після цього здобув перемогу над Франсіско Вальєхо.

Колишнього українського шахматиста дискваліфікували з престижного турніру в Іспанії
Кирило Шевченко

Зокрема, під час другої партії колишнього українського шахіста-зрадника запідозрили у використанні телефона через часті відлучення у туалет.

Сам Шевченко заявив, що має проблеми зі здоров’ям. Однак пізніше в одній з туалетних кабінок знайшли телефон і записку до нього “не чіпати”.

Потім шахіст знову намагався потрапити до туалету, однак необхідна кабінка була заблокована, а до іншої Шевченко заходити не став.

Зрештою ще і з'ясувалось, що почерк на записці збігається із почерком Шевченка в нотатках. А на телефоні був налаштований часовий пояс, що відповідає Румунії та Україні.

Що відомо про зрадника Шевченка

Шевченко довгий час представляв Україну та навіть ставав чемпіоном Європи у 2021 році. Проте через рік після початку повномасштабного вторгнення Кірілл виїхав на міжнародні змагання та не повернувся. З січня 2023 року шахіст представляє Румунію.

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