Колишній український шахіст з Києва Кирило Шевченко із гучним скандалом був дискваліфікований з шахового турніру в Іспанії.

Що відомо про дискваліфікацію шахіста-зрадника Шевченка з турніру в Іспанії

Зазначається, що Шевченко брав участь у шаховому турнірі в іспанській Мелільї, який проходить з 12 по 18 жовтня, у складі збірної Румунії.

У рамках чемпіонату Шевченко провів 2 матчі з гросмейстерами. Зокрема, він звів до нічиєї протистояння з Басемом Аміном та після цього здобув перемогу над Франсіско Вальєхо.

Кирило Шевченко

Зокрема, під час другої партії колишнього українського шахіста-зрадника запідозрили у використанні телефона через часті відлучення у туалет.

Сам Шевченко заявив, що має проблеми зі здоров’ям. Однак пізніше в одній з туалетних кабінок знайшли телефон і записку до нього “не чіпати”.

Потім шахіст знову намагався потрапити до туалету, однак необхідна кабінка була заблокована, а до іншої Шевченко заходити не став.

Зрештою ще і з'ясувалось, що почерк на записці збігається із почерком Шевченка в нотатках. А на телефоні був налаштований часовий пояс, що відповідає Румунії та Україні.

Що відомо про зрадника Шевченка