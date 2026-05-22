Украину накроет масштабный блокирующий антициклон Zeno

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует, что 22 мая в Украине наступит долгожданный пик майского тепла, однако уже в скором времени погода начнет резко меняться.

Погода в Украине 22-24 мая — к чему готовиться

Итак, завтра, 22 мая, пик тепла. Среднесуточная температура повысится до 21–22°, что выше нормы на 4–5° и характерно для середины лета. Атмосфера будет неустойчивой: дневной прогрев будет провоцировать развитие кучево-дождевой облачности. Виталий Постригань Украинский синоптик

Согласно его прогнозам, во второй половине суток следует быть готовыми к кратковременным дождям, грозам, местами граду и шквалам 17–22 м/с.

Кроме того, указано, что температура ночью будет колебаться на уровне 12-17 °, а днем 25-30 °.

Что касается ситуации 23 мая, то именно тогда начнутся первые погодные изменения.

Прежде всего, речь идет о холодном атмосферном фронте с северо-запада — он проявится местами кратковременными грозовыми дождями и откроет путь воздуху из Балтики.

Виталий Постригань озвучил прогноз, что температура ночью будет достигать 13–18°, а днем будут комфортные летние 21–26°.