Украину накроет масштабный блокирующий антициклон Zeno
Категория
Украина
Дата публикации

Украину накроет масштабный блокирующий антициклон Zeno

Погода в Украине 22-24 мая – к чему готовиться
Читати українською
Источник:  online.ua

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует, что 22 мая в Украине наступит долгожданный пик майского тепла, однако уже в скором времени погода начнет резко меняться.

Главные тезисы

  • Нетипичный для нашего региона юго-восточный процесс завершается.
  • Перестройка начнется уже 23 мая.

Погода в Украине 22-24 мая — к чему готовиться

Итак, завтра, 22 мая, пик тепла. Среднесуточная температура повысится до 21–22°, что выше нормы на 4–5° и характерно для середины лета. Атмосфера будет неустойчивой: дневной прогрев будет провоцировать развитие кучево-дождевой облачности.

Виталий Постригань

Виталий Постригань

Украинский синоптик

Согласно его прогнозам, во второй половине суток следует быть готовыми к кратковременным дождям, грозам, местами граду и шквалам 17–22 м/с.

Кроме того, указано, что температура ночью будет колебаться на уровне 12-17 °, а днем 25-30 °.

Что касается ситуации 23 мая, то именно тогда начнутся первые погодные изменения.

Прежде всего, речь идет о холодном атмосферном фронте с северо-запада — он проявится местами кратковременными грозовыми дождями и откроет путь воздуху из Балтики.

Виталий Постригань озвучил прогноз, что температура ночью будет достигать 13–18°, а днем будут комфортные летние 21–26°.

В воскресенье, 24 мая, масштабный блокирующий антициклон Zeno стабилизирует погоду. На фоне высокого атмосферного давления осадков не ждем, солнца будет больше. Но усилится поступление более свежего воздуха. Температура ночью 10-15 °, днем 19-24 °, — подчеркнул синоптик.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Изменение климата подарит украинским аграриям уникальные возможности. Что известно
Урожай
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Бразилии вырубили 13 км заповедного леса — будут строить дорогу к климатическому саммиту
лес
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Супер Эль-Ниньо". Климатическая аномалия в Тихом океане повлияет на весь мир
"Супер Эль-Ниньо".

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?