Украину накроет масштабный блокирующий антициклон Zeno

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует, что 22 мая в Украине наступит долгожданный пик майского тепла, однако уже в скором времени погода начнет резко меняться.
Главные тезисы
- Нетипичный для нашего региона юго-восточный процесс завершается.
- Перестройка начнется уже 23 мая.
Погода в Украине 22-24 мая — к чему готовиться
Согласно его прогнозам, во второй половине суток следует быть готовыми к кратковременным дождям, грозам, местами граду и шквалам 17–22 м/с.
Кроме того, указано, что температура ночью будет колебаться на уровне 12-17 °, а днем 25-30 °.
Что касается ситуации 23 мая, то именно тогда начнутся первые погодные изменения.
Прежде всего, речь идет о холодном атмосферном фронте с северо-запада — он проявится местами кратковременными грозовыми дождями и откроет путь воздуху из Балтики.
Виталий Постригань озвучил прогноз, что температура ночью будет достигать 13–18°, а днем будут комфортные летние 21–26°.
