Україну накриє масштабний блокуючий антициклон Zeno

Синоптик Віталій Постригань прогнозує, що 22 травня в Україні настане довгоочікуваний пік травневого тепла, однак уже незабаром погода почне різко змінюватися.
Головні тези:
- Нетиповий для нашого регіону південно-східний процес завершується.
- Перебудова розпочнеться уже 23 травня.
Погода в Україні 22-24 травня — до чого готуватися
Згідно з його прогнозами, у другій половині доби варто бути готовими до короткочасних дощів, гроз, місцями граду та шквалів 17–22 м/с.
Окрім того, наголошується, що температура вночі буде коливатися на рівні 12–17°, а вдень 25–30°.
Що стосується ситуації 23 травня, то саме тоді почнуться перші погодні зміни.
Насамперед йдеться про холодний атмосферний фронт з північного заходу — він проявиться місцями короткочасними грозовими дощами та відкриє шлях повітрю з Балтики.
Віталій Постригань озвучив прогноз, що температура вночі сягатиме 13–18°, а вдень будуть комфортні літні 21–26°.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-