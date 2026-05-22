Україну накриє масштабний блокуючий антициклон Zeno

Синоптик Віталій Постригань прогнозує, що 22 травня в Україні настане довгоочікуваний пік травневого тепла, однак уже незабаром погода почне різко змінюватися.

Погода в Україні 22-24 травня — до чого готуватися

Отже — завтра, 22 травня, пік тепла. Середньодобова температура підвищиться аж до 21–22°, що вище норми на 4–5° та характерно для середини літа. Атмосфера буде нестійкою: денний прогрів провокуватиме розвиток купчасто-дощової хмарності. Віталій Постригань Український синоптик

Згідно з його прогнозами, у другій половині доби варто бути готовими до короткочасних дощів, гроз, місцями граду та шквалів 17–22 м/с.

Окрім того, наголошується, що температура вночі буде коливатися на рівні 12–17°, а вдень 25–30°.

Що стосується ситуації 23 травня, то саме тоді почнуться перші погодні зміни.

Насамперед йдеться про холодний атмосферний фронт з північного заходу — він проявиться місцями короткочасними грозовими дощами та відкриє шлях повітрю з Балтики.

Віталій Постригань озвучив прогноз, що температура вночі сягатиме 13–18°, а вдень будуть комфортні літні 21–26°.