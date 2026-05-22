Україну накриє масштабний блокуючий антициклон Zeno
Категорія
Україна
Дата публікації

Україну накриє масштабний блокуючий антициклон Zeno

Погода в Україні 22-24 травня - до чого готуватися
Джерело:  online.ua

Синоптик Віталій Постригань прогнозує, що 22 травня в Україні настане довгоочікуваний пік травневого тепла, однак уже незабаром погода почне різко змінюватися.

Головні тези:

  • Нетиповий для нашого регіону південно-східний процес завершується. 
  • Перебудова розпочнеться уже 23 травня.

Погода в Україні 22-24 травня — до чого готуватися

Отже — завтра, 22 травня, пік тепла. Середньодобова температура підвищиться аж до 21–22°, що вище норми на 4–5° та характерно для середини літа. Атмосфера буде нестійкою: денний прогрів провокуватиме розвиток купчасто-дощової хмарності.

Віталій Постригань

Віталій Постригань

Український синоптик

Згідно з його прогнозами, у другій половині доби варто бути готовими до короткочасних дощів, гроз, місцями граду та шквалів 17–22 м/с.

Окрім того, наголошується, що температура вночі буде коливатися на рівні 12–17°, а вдень 25–30°.

Що стосується ситуації 23 травня, то саме тоді почнуться перші погодні зміни.

Насамперед йдеться про холодний атмосферний фронт з північного заходу — він проявиться місцями короткочасними грозовими дощами та відкриє шлях повітрю з Балтики.

Віталій Постригань озвучив прогноз, що температура вночі сягатиме 13–18°, а вдень будуть комфортні літні 21–26°.

У неділю, 24 травня, масштабний блокуючий антициклон «Zeno» стабілізує погоду. На фоні високого атмосферного тиску опадів не чекаємо, сонця буде більше. Але посилиться надходження більш свіжого повітря. Температура вночі 10–15°, вдень 19–24°, — наголосив синоптик.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зміни клімату подарують українським аграріям унікальні можливості. Що відомо
Врожай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Бразилії вирубали 13 км заповідного лісу — будуватимуть дорогу до кліматичного саміту
Ліс
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Супер Ель-Ніньйо". Кліматична аномалія у Тихому океані вплине на увесь світ
“Супер Ель-Ніньйо”

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?