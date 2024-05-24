Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 25 мая — детали

Еще по фактам. Отключения по Киеву вчера в среднем продолжались 8 часов в сутки. И были самые большие за последние дни. Некоторым домам не повезло — наложились аварии, которых стало больше из-за шквального ветра. Если у вас нет света вне графика, связывайтесь с сетями для оперативного решения проблемы.