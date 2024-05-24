Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 25 мая — детали

25 мая графики почасовых отключений в Украине будут действовать для промышленных и бытовых потребителей с 20.00 до 22.00.
25 мая свет будут выключать всего на 2 часа
Стали известны графики отключения электроэнергии в Украине 25 мая.
Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
В компании объяснили, что отключения могут быть применены при превышении лимитов объемов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго.
С 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.
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К вечеру 24 мая в столице Украины возможны отключения электроэнергии.
Об этом сообщил Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.
Сегодня на вечер лимиты значительны, может быть ограничение в светло серых зонах… с большой вероятностью.
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