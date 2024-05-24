Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 25 мая — детали
Категория
Экономика
Дата публикации

Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 25 мая — детали

Свет
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

25 мая графики почасовых отключений в Украине будут действовать для промышленных и бытовых потребителей с 20.00 до 22.00.

25 мая свет будут выключать всего на 2 часа

Стали известны графики отключения электроэнергии в Украине 25 мая.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке.

Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20.00 до 22.00 — в часы максимального вечернего потребления.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

В компании объяснили, что отключения могут быть применены при превышении лимитов объемов потребления, диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

С 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт.

Ситуация с экономией электроэнергии в Киеве: что известно

К вечеру 24 мая в столице Украины возможны отключения электроэнергии.

Об этом сообщил Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO.

Сегодня на вечер лимиты значительны, может быть ограничение в светло серых зонах… с большой вероятностью.

На завтра есть лимиты для Киева от Укрэнерго на 2 часа — с 20:00 до 22:00. Покрытие потребностей столицы — 87%. Хотя в минувшие выходные мы прошли без отключений. Ибо обычно в выходные потребления падает плюс прогнозируется солнечная погода, что поможет активно работать ВИЭ. Поэтому должен пройти спокойно этот день.

Сергей Коваленко

Сергей Коваленко

Генеральный директор YASNO

Еще по фактам. Отключения по Киеву вчера в среднем продолжались 8 часов в сутки. И были самые большие за последние дни. Некоторым домам не повезло — наложились аварии, которых стало больше из-за шквального ветра. Если у вас нет света вне графика, связывайтесь с сетями для оперативного решения проблемы.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В "Укрэнерго" опровергли фейк по вводу масштабных графиков отключения света
свет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Во всех областях Украины ввели графики аварийных отключений света
свет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 17 мая
Энергосистема Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?