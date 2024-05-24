Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 25 травня — деталі

Ще з фактів. Відключення по Києву вчора в середньому тривали 8 годин за добу. І були найбільші за останні дні. Деяким будинкам не пощастило — наклалися аварії, яких побільшало через шквальний вітер. Якщо у вас нема світла поза графіком — зв‘язуйтеся з мережами для оперативного вирішення проблеми.