Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 25 травня — деталі

25 травня графіки погодинних відключень в Україні діятимуть для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 22:00.
25 травня світло вимикатимуть всього на 2 години
Стали відомі графіки відключень електроенергії в Україні 25 травня.
Про це повідомила НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.
У компанії пояснили, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.
З 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Ситуація з економією електроенергії у Києві: що відомо
Надвечір 24 травня у столиці України можливі відключення електроенергії.
Про це повідомив Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.
Сьогодні на вечір ліміти значні, може бути обмеження в світло сірих зонах … з великою ймовірністю.
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