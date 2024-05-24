Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 25 травня — деталі
Категорія
Економіка
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Укренерго оприлюднило графіки відключень світла на 25 травня — деталі

Світло
Джерело:  Укренерго

25 травня графіки погодинних відключень в Україні діятимуть для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

25 травня світло вимикатимуть всього на 2 години

Стали відомі графіки відключень електроенергії в Україні 25 травня.

Про це повідомила НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

Графіки погодинних відключень завтра будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 20:00 до 22:00 — у години максимального вечірнього споживання.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

У компанії пояснили, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні лімітів обсягів споживання, які диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.

З 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Ситуація з економією електроенергії у Києві: що відомо

Надвечір 24 травня у столиці України можливі відключення електроенергії.

Про це повідомив Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

Сьогодні на вечір ліміти значні, може бути обмеження в світло сірих зонах … з великою ймовірністю.

На завтра маємо ліміти для Києва від Укренерго на 2 години — з 20:00 до 22:00. Покриття потреб столиці — 87%. Хоча минулих вихідних ми пройшли без відключень. Бо зазвичай у вихідні споживання падає плюс прогнозується сонячна погода, що допоможе активно працювати ВДЕ. Тож маємо пройти спокійно цей день.

Сергій Коваленко

Сергій Коваленко

Генеральний директор YASNO

Ще з фактів. Відключення по Києву вчора в середньому тривали 8 годин за добу. І були найбільші за останні дні. Деяким будинкам не пощастило — наклалися аварії, яких побільшало через шквальний вітер. Якщо у вас нема світла поза графіком — зв‘язуйтеся з мережами для оперативного вирішення проблеми.

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