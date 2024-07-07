Укрэнерго уменьшило время отключений света 7 июля — новые графики

Графики отключения света 7 июля в Украине не будут применяться на час дольше, чем планировалось.

Как будут действовать графики отключения света 7 июля

По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предусматриваются.

По сообщению ДТЭК, по указанию "Укрэнерго", отключения электроэнергии начнут применять на час позже, предусмотренного ранее срока.

В случае изменения ситуации об этом будут сообщать отдельно.

Графики почасовых отключений 7 июля планировали применять с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00.

Отключение света в Украине

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.