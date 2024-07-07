Укрэнерго уменьшило время отключений света 7 июля — новые графики
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго уменьшило время отключений света 7 июля — новые графики

ДТЭК
Укрэнерго уменьшило время отключений света 7 июля — новые графики
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Графики отключения света 7 июля в Украине не будут применяться на час дольше, чем планировалось.

Главные тезисы

 

  • Российские удары нанесли значительные повреждения украинской энергетической системе, что привело к дефициту электроэнергии и введению графиков отключений света.
  • По информации от ДТЭК, графики отключения света 7 июля начнут действовать на час позже, чем предполагалось.
  • Базовый сценарий предполагает, что зимой украинцы могут ежедневно оставаться без света по 12 часов, но о продолжительности отключений пока рано делать прогнозы.

Как будут действовать графики отключения света 7 июля

По информации от "Укрэнерго", отключения света до 16:00 не предусматриваются.

По сообщению ДТЭК, по указанию "Укрэнерго", отключения электроэнергии начнут применять на час позже, предусмотренного ранее срока.

В случае изменения ситуации об этом будут сообщать отдельно.

Графики почасовых отключений 7 июля планировали применять с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00.

Отключение света в Украине

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.

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