Укренерго зменшило час відключень світла 7 липня — нові графіки

Графіки відключення світла 7 липня в Україні не будуть застосовуватись на годину довше, ніж планувалося.

Як діятимуть графіки відключення світла 7 липня

За інформацією від "Укренерго" відключення світла до 16:00 не передбачаються.

За повідомленням ДТЕК, за вказівкою "Укренерго", відключення електроенергії почнуть застосовувати на годину пізніше, від передбаченого раніше терміну.

У разі зміни ситуації, про це повідомлятимуть окремо.

Графіки погодинних відключень 7 липня планували застосовувати з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00.

Відключення світла в Україні

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.