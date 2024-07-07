Укренерго зменшило час відключень світла 7 липня — нові графіки

Графіки відключення світла 7 липня в Україні не будуть застосовуватись на годину довше, ніж планувалося.
Головні тези:
- Графіки відключення не передбачаються до 16:00, що відзначено нововведенням у розпорядку.
- Українська енергетика зазнала серйозних пошкоджень через російські атаки, що призвело до великого дефіциту електроенергії.
- За базовим сценарієм, взимку українці можуть стикатися з щоденними відключеннями світла на 12 годин.
- Міністерство енергетики України поки не робить прогнозів щодо тривалості відключень електроенергії у зимовий період.
Як діятимуть графіки відключення світла 7 липня
За інформацією від "Укренерго" відключення світла до 16:00 не передбачаються.
За повідомленням ДТЕК, за вказівкою "Укренерго", відключення електроенергії почнуть застосовувати на годину пізніше, від передбаченого раніше терміну.
У разі зміни ситуації, про це повідомлятимуть окремо.
Графіки погодинних відключень 7 липня планували застосовувати з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до 24:00.
Відключення світла в Україні
Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.
Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
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