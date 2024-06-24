Укрэнерго увеличило ограничение света в Украине 24 июня — причина

24 июня меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток. С 19:00 объем ограничений будет больше.
Главные тезисы
- Графики отключений света применяются по всей стране с 00:00 до 24:00, включая как плановые, так и аварийные сценарии.
- После новых атак на энергетические объекты в Южном и Западном регионах уничтожено оборудование, пострадали энергетики, на поврежденных объектах активированы аварийные меры.
- Атаки России на энергообъекты весной привели к значительному снижению электрогенерации, что вызвало введение регламентов по потреблению электроэнергии в стране.
Как будут действовать ограничения света 24 июня
Как отмечается, с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина — сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъект.
Информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях, пишет энергокомпания.
В понедельник 24 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00.
Отключение света в Украине
В ходе масштабных обстрелов весной этого года Россия уничтожила более 80% электрогенерации в Украине. Поэтому по всей стране вводятся графики потребления электроэнергии, которые могут быть как плановыми, так и аварийными.
Аварийные графики применяются при превышении дневных лимитов потребления электроэнергии.
Напомним, ночью 22 июня армия РФ совершила новые атаки на энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах.
Речь идет о Запорожской и Львовской областях.
Согласно последним данным, на одном из объектов в результате обстрела повреждено оборудование. Пострадали два энергетика, их доставили в больницу.
Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются, сообщили в ведомстве.
Кроме того, отмечается, что в Запорожской области пострадали два энергетика, их доставили в больницу.
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