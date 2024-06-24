Укренерго збільшило обмеження світла в Україні 24 червня — причина
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго збільшило обмеження світла в Україні 24 червня — причина

світло
Джерело:  Укренерго

24 червня заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. З 19:00 обсяг обмежень буде більшим.

Головні тези:

 

  • Графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовуватися в усіх областях країни протягом цілого дня.
  • Російські обстріли енергетичних об’єктів весною цього року масштабно пошкодили інфраструктуру електрогенерації України.
  • У разі перевищення лімітів споживання електроенергії вводяться аварійні графіки, щоб зберегти стабільність енергосистеми.
  • У разі атак на енергооб’єкти України важливо вживати заходи для запобігання небажаним наслідкам для енергетичної мережі та персоналу.

Як діятимуть обмеження світла 24 червня

Як зазначається, з 19:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина — складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкт.

Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах, пише енергокомпанія.

У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.

Відключення світла в Україні

Під час масштабних обстрілів навесні цього року Росія знищила понад 80% електрогенерації в Україні. Через це по всій країні вводяться графіки споживання електроенергії, які можуть бути як плановими, так і аварійними.

Аварійні графіки застосовуються у разі перевищення денних лімітів споживання електроенергії.

Нагадаємо, уночі 22 червня армія РФ здійснила нові атаки на енергетичні об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.

Йдеться про Запорізьку та Львівську області.

Згідно з останніми даними, на одному з об’єктів внаслідок обстрілу пошкоджене обладнання. Постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.

Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються, — повідомили у відомстві.

Окрім того, наголошується, що У Запорізькій області постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні.

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