ЧАО "Укргидроэнерго" начало работу по подаче судебных исков в Российскую Федерацию с целью привлечения к ответственности за целенаправленные атаки на инфраструктуру, включая уничтожение Каховской ГЭС.
"Укргидроэнерго" готовит иски к РФ за уничтожение Каховской ГЭС
В настоящее время компания привлекла две юридические компании для разработки стратегии арбитража.
Согласно сообщению, отбор компаний прошел с помощью Pro Bono Платформы Секретариата Энергетического Сообщества (Energy Community). Две компании совместно обязались предоставить 375 часов юридической работы безвозмездно.
В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия атаковала объекты "Укргидроэнерго" более 50 раз, что привело к потере около 2,5 тыс. МВт мощностей.
Мир не осознает масштабы трагедии после подрыва Россией Каховской ГЭС
По словам главной медсестры Олешковской районной многопрофильной больницы Светланы, занимавшейся сбором свидетельств о смерти, гниение тел привело к раздутию трупов и "люди плавали по городу, как воздушные шарики".
По мнению медсестры Светланы, масштабы этой трагедии не только в России, но даже в Украине до сих пор не осознаются.
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