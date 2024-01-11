ЧАО "Укргидроэнерго" начало работу по подаче судебных исков в Российскую Федерацию с целью привлечения к ответственности за целенаправленные атаки на инфраструктуру, включая уничтожение Каховской ГЭС.

"Укргидроэнерго" готовит иски к РФ за уничтожение Каховской ГЭС

В настоящее время компания привлекла две юридические компании для разработки стратегии арбитража.

Согласно сообщению, отбор компаний прошел с помощью Pro Bono Платформы Секретариата Энергетического Сообщества (Energy Community). Две компании совместно обязались предоставить 375 часов юридической работы безвозмездно.

Energy Community и "Укргидроэнерго" сотрудничают для координации стратегического и юридического сопровождения исков компании против России относительно возмещения инфраструктурного и коммерческого ущерба, нанесенного военным вторжением в Украину, — отмечается в сообщении. Поделиться

В компании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия атаковала объекты "Укргидроэнерго" более 50 раз, что привело к потере около 2,5 тыс. МВт мощностей.

Мир не осознает масштабы трагедии после подрыва Россией Каховской ГЭС

По словам главной медсестры Олешковской районной многопрофильной больницы Светланы, занимавшейся сбором свидетельств о смерти, гниение тел привело к раздутию трупов и "люди плавали по городу, как воздушные шарики".

Больница направила чуть менее 50 тел в центры вскрытия. Однако, как пишет AP, россияне дали жителям отдельные номера телефонов, по которым они могли вызвать полицию, которая отправляла людей забирать обнаруженные тела, обходя больницу. При этом с членов семей взимали 10 000 рублей в качестве платы за услуги. Поделиться

По мнению медсестры Светланы, масштабы этой трагедии не только в России, но даже в Украине до сих пор не осознаются.