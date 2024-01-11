ПрАТ "Укргідроенерго" розпочало роботу з подання судових позовів до Російської Федерації з метою притягнення до відповідальності за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру, включно зі знищенням Каховської ГЕС.
"Укргідроенерго" готує позови до РФ за знищення Каховської ГЕС
Наразі, компанія залучила дві юридичні компанії для розроблення стратегії арбітражу.
Згідно з повідомленням, відбір компаній відбувся за допомогою Pro Bono Платформи Секретаріату Енергетичного Співтовариства (Energy Community). Дві компанії спільно зобов'язалися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.
У компанії нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року російська армія атакувала об'єкти "Укргідроенерго" більше ніж 50 разів, що призвело до втрати близько 2,5 тис. МВт потужностей.
Світ не усвідомлює масштабів трагедії після підриву Росією Каховської ГЕС
За словами головної медсестри Олешківської районної багатопрофільної лікарні Світлани, яка займалася збором свідоцтв про смерть, гниття тіл призвело до роздуття трупів і "люди плавали по місту, як повітряні кульки".
На переконання медсестри Світлани, масштаби цієї трагедії не тільки в Росії, але навіть в Україні досі не усвідомлюють.
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