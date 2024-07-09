"Укроборонпром" открыл свое первое представительство в США

В Вашингтоне открылось первое иностранное представительство государственного концерна "Укроборонпром" — в день начала 75-го Саммита НАТО.

Что известно о первом представительстве "Укроборонпром" в Вашингтоне

Главная задача офиса — содействовать реализации совместных украинско-американских оборонных проектов, взаимодействовать с местным бизнесом и госорганами, а также договориться о трансфере военных технологий.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, открытие офиса в Штатах усилит украинскую интеграцию в оборонно-промышленную базу НАТО.

Что этому предшествовало

Крупнейший производитель вооружения и военной техники в Украине «Укроборонпром» с 2023 активно сотрудничает с иностранными концернами, как на территории Украины, так и за ее пределами.

В июне 2023 года турецкая компания Baykar договорилась о производстве Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине. Общий объем планируемых инвестиций в предприятие составляет 95,5 млн дол.

Через месяц в Украине начали строить завод по производству Bayraktar и подписали меморандум между президентами Украины и Турции о развитии мощностей и наращивании производства разных типов БПЛА. Ожидается, что завод откроется в 2025 году.

Этим летом подписали еще два соглашения: с немецким концерном Rheinmetall и американской компанией Amentum Services. С немцами уже открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники. в Украине.

А с американцами "Укроборонпром" будет восстанавливать и обслуживать американскую бронетехнику. В перспективе там будут производиться новые образцы бронированной техники.