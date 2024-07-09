"Укроборонпром" открыл свое первое представительство в США
Категория
Украина
Дата публикации

"Укроборонпром" открыл свое первое представительство в США

"Укроборонпром" открыл свое первое представительство в США
Читати українською
Источник:  online.ua

В Вашингтоне открылось первое иностранное представительство государственного концерна "Укроборонпром" — в день начала 75-го Саммита НАТО.

Главные тезисы

 

  • Производитель вооружения Украины активно сотрудничает с зарубежными компаниями, включая турецкую Baykar, немецкий Rheinmetall и американскую Amentum Services.
  • Подписаны соглашения о совместном производстве военной техники, ремонте и наращивании производства разных типов бронетехники.
  • Укроборонпром усиливает украинскую интеграцию в оборонно-промышленную базу НАТО, открывая новые перспективы для развития отечественной оборонной отрасли.
  • В планах компании - открытие завода по производству новых образцов бронированной техники в Украине, расширение международного сотрудничества и развитие военно-технического комплекса страны.

Что известно о первом представительстве "Укроборонпром" в Вашингтоне

Главная задача офиса — содействовать реализации совместных украинско-американских оборонных проектов, взаимодействовать с местным бизнесом и госорганами, а также договориться о трансфере военных технологий.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, открытие офиса в Штатах усилит украинскую интеграцию в оборонно-промышленную базу НАТО.

Что этому предшествовало

Крупнейший производитель вооружения и военной техники в Украине «Укроборонпром» с 2023 активно сотрудничает с иностранными концернами, как на территории Украины, так и за ее пределами.

В июне 2023 года турецкая компания Baykar договорилась о производстве Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине. Общий объем планируемых инвестиций в предприятие составляет 95,5 млн дол.

Через месяц в Украине начали строить завод по производству Bayraktar и подписали меморандум между президентами Украины и Турции о развитии мощностей и наращивании производства разных типов БПЛА. Ожидается, что завод откроется в 2025 году.

Этим летом подписали еще два соглашения: с немецким концерном Rheinmetall и американской компанией Amentum Services. С немцами уже открыли первый совместный цех по ремонту и производству бронетехники. в Украине.

А с американцами "Укроборонпром" будет восстанавливать и обслуживать американскую бронетехнику. В перспективе там будут производиться новые образцы бронированной техники.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Укроборонпром подписал соглашение с Dynamit Nobel Defence. Какое оружие производит компания
Гранатомет
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Укроборонпром раскрыл подробности производства оружия вместе с Rheinmetall
Снаряды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина втрое увеличила объемы производства военной техники — Укроборонпром
"Нептун"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?