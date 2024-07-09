"Укроборонпром" відкрив своє перше представництво у США

У Вашингтоні відкрилося перше іноземне представництво державного концерну “Укроборонпром” — у день початку 75-го Саміту НАТО.

Що відомо про перше представництво “Укроборонпром” у Вашингтоні

Головна задача офісу — сприяти реалізації спільних україно-американських оборонних проєктів, взаємодіяти з місцевим бізнесом та держорганами, а також домовлятися про трансфер військових технологій.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, відкриття офісу в Штатах посилить українську інтеграцію до оборонно-промислової бази НАТО.

Що цьому передувало

Найбільший виробник озброєння та військової техніки в Україні «Укроборонпром» з 2023 року активно співпрацює з іноземними концернами, як на території України, так і за її межами.

У червні 2023 року турецька компанія Baykar домовилася про виробництво Bayraktar TB2 й Akıncı в Україні. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить 95,5 млн дол.

Через місяць в Україні почали будувати завод із виробництва Bayraktar та підписали меморандум між президентами України та Туреччини про розвиток потужностей і нарощування виробництва різних типів БПЛА. Очікується, що завод відкриється у 2025 році.

Цього літа підписали ще дві угоди: з німецьким концерном Rheinmetall і американською компанією Amentum Services. З німцями уже відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.

А з американцями «Укроборонпром» відновлюватиме й обслуговуватиме американську бронетехніку. У перспективі там вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.