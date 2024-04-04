С 4 апреля билеты на поезд №143/146 Чоп – Будапешт – Вену можно приобрести в приложении Укрзалізниці.

Билеты на поезд Чоп — Будапешт — Вена

В Укрзалізниці сообщили, что стартует второй этап внедрения продажи билетов онлайн в Венгрию.

Новый прямой поезд №143/146 Чоп — Будапешт — Вена, который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, уже доступный в приложении Укрзалізниці! Поделиться

В компании уточнили, что речь идет о билетах на все станции как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии.

Отмечается, что о прямых сообщениях Украина — Венгрия (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь), появятся в приложении чуть позже, сообщат впоследствии.

В Укрзалізниці напоминают, что с 18 марта продажа билетов на прямые беспересадочные вагоны Киев — Вена доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Действие. Подпись.

Поезд Прага — Чоп

Напомним, что 28 марта начал курсирование новый международный рейс между Прагой и Чопом. Он объединяет ночным соединением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.

Стоимость билетов в/из Праги в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место. Приобрести их можно на сайте перевозчика RegioJet.

В чешском поезде доступны женские купе, ассортимент блюд и напитков из бортового меню, включая завтраки.