С 4 апреля билеты на поезд №143/146 Чоп – Будапешт – Вену можно приобрести в приложении Укрзалізниці.
Билеты на поезд Чоп — Будапешт — Вена
В Укрзалізниці сообщили, что стартует второй этап внедрения продажи билетов онлайн в Венгрию.
В компании уточнили, что речь идет о билетах на все станции как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии.
Отмечается, что о прямых сообщениях Украина — Венгрия (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь), появятся в приложении чуть позже, сообщат впоследствии.
В Укрзалізниці напоминают, что с 18 марта продажа билетов на прямые беспересадочные вагоны Киев — Вена доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Действие. Подпись.
Поезд Прага — Чоп
Напомним, что 28 марта начал курсирование новый международный рейс между Прагой и Чопом. Он объединяет ночным соединением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.
Стоимость билетов в/из Праги в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место. Приобрести их можно на сайте перевозчика RegioJet.
В чешском поезде доступны женские купе, ассортимент блюд и напитков из бортового меню, включая завтраки.
Время поездки между Прагой и Чопом составит около 13 часов, отправление из Праги ежедневно в 21:52, прибытие в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа ежедневно в 17:35, прибытие в Прагу в 05:57.
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