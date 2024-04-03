Завладение средствами "Укрзалізниці". Экс-советник ОП и его сообщники получили подозрения

В Украине разоблачили преступную группу, завладевшую 94,7 млн грн на АО "Укрзалізниця". 3 апреля фигуранты дела получили подозрения.

Дело "Укрзалізниці": фигуранты получили подозрения

НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины, которая завладела почти 95 млн грн АО «Укрзалізниця» на закупке трансформаторов во время военного положения.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным НАБУ, о подозрении сообщили 7 лицам:

лидеру организованной группы, а именно экс-советнику Офиса президента Артему Шило;

двум участникам организованной группы;

бывшему заместителю Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзалізниця";

заместителю директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзалізниця";

лицу, действовавшему от имени владельца компании-поставщика;

подчиненному лидеру организованной группы.

Шило также сообщили о подозрении в завладении 117 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзалізниця", которое НАБУ и САП разоблачили в марте этого года.

Кроме того, благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 53 млн грн. на банковских счетах компании-поставщика.

Разоблачение преступной группы во главе с экс-советником ОП

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что детективы НАБУ 2 апреля разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента Украины.

Деятельность группы привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения.

Следствие установило, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО «Укрзалізниця».