Заволодіння коштами "Укрзалізниці". Ексрадник ОП та його спільники отримали підозри
Категорія
Україна
Дата публікації

Заволодіння коштами "Укрзалізниці". Ексрадник ОП та його спільники отримали підозри

НАБУ
НАБУ

В Україні викрили злочинну групу, яка заволоділа 94,7 млн грн на АТ "Укрзалізниця". 3 квітня фігуранти справи отримали підозри.

Справа "Укрзалізниці": фігуранти отримали підозри

НАБУ і САП викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України, яка заволоділа майже 95 млн грн АТ «Укрзалізниця» на закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Наразі, за даними НАБУ, про підозру повідомили 7 особам:

  • лідеру організованої групи, а саме ексраднику Офісу президента Артему Шило;

  • двом учасникам організованої групи;

  • колишньому заступнику Філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";

  • заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця";

  • особі, яка діяла від імені власника компанії-постачальника;

  • підлеглому лідера організованої групи.

Шилу також повідомили про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", яке НАБУ і САП викрили у березні цього року.

Крім того, завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Викриття злочинної групи на чолі з ексрадником ОП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що детективи НАБУ 2 квітня викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України.

Діяльність групи призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Слідство виявило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».

Правоохоронці не називають ім’я ексрадника, однак журналіст Олег Новіков зазначає, що йдеться про посадовця СБУ Артема Шила.

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