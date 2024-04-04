Укрзалізниця відкрила онлайн-продаж квитків на поїзд Чоп - Будапешт - Відень
Категорія
Україна
Дата публікації

Укрзалізниця відкрила онлайн-продаж квитків на поїзд Чоп - Будапешт - Відень

Укрзалізниця
Джерело:  Укрзалізниця

З 4 квітня квитки на потяг №143/146 Чоп - Будапешт - Відень можна придбати в застосунку Укрзалізниці.

Квитки на потяг Чоп - Будапешт - Відень

В Укрзалізниці повідомили, що стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини.

Новий прямий поїзд №143/146 Чоп — Будапешт — Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку Укрзалізниці!

У компанії уточнили, що йдеться про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії.

Зазначається, що про прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь), з'являться в застосунку трохи пізніше, повідомлять згодом.

В Укрзалізниці нагадують, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ — Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дія.Підпис.

Потяг Прага - Чоп

Нагадаємо, що 28 березня розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом. Він поєднує нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

Вартість квитків до/з Праги у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати їх можна на сайті перевізника RegioJet.

У чеському поїзді доступні жіночі купе, асортимент страв та напоїв з бортового меню, зокрема сніданки.

Час поїздки між Прагою і Чопом складатиме близько 13 годин, відправлення з Праги щодня о 21:52, прибуття до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа щодня о 17:35, прибуття до Праги о 05:57.

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