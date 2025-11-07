Укрзалізниця поделилась деталями государственной программы "УЗ-3000"

Программа "УЗ-3000" заработает в два этапа. Пилотный запуск состоится в декабре с прифронтовых территорий.
Главные тезисы
- Программа «УЗ-3000» от Укрзалізниці будет запущена в два этапа, с пилотным запуском в декабре с прифронтовых территорий.
- Ежемесячно в рамках программы будет доступно до 250 тысяч мест в менее популярных вагонах, общее количество мест достигнет до миллиона.
- Идентификация пользователей будет осуществляться через онлайн-банкинг, чтобы предотвратить вмешательство перекупов билетов.
Государственная программа "УЗ-3000": как она будет действовать
Детали раскрыл председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский во время общения с журналистами.
Пока что планируется, что программа «УЗ-3000» будет действовать четыре месяца: январь-февраль и октябрь-ноябрь 2026 года.
Ежемесячно по этой программе будет доступно до 250 тысяч мест, которые оставляют пустыми в менее популярных вагонах. То есть в общей сложности максимум до миллиона мест может быть предложено.
Перцовский призвал местные общины и организаторов событий по возможности воспользоваться этой возможностью и организовывать путешествия в это время: «И вам хорошо, и нам это не создает дополнительных проблем».
Для прифронтовых громад, где есть социально важная потребность, в частности, когда их обстреливают, много обесточений, дать людям возможность поддержать их и уехать — мы найдем уже определенные возможности в течение декабря.
Планируется, что на каждого пользователя будет по четыре поездки, или две поездки туда-обратно. Билет можно будет купить только на себя и на ребенка, чтобы предотвратить вмешательство «перекупов». Кроме идентификации через Действие также планируется ввести идентификацию через онлайн-банкинг.
Перцовский заявил, что программа, с одной стороны, будет помогать незащищенным слоям населения, а с другой — стимулирует внутренний туризм в низкий сезон. По данным УЗ, около 6 миллионов украинцев не выезжали за пределы своего региона именно из-за стоимости поездки.
Бесплатные километры по программе можно получить в приложении «Укрзализныци». Их можно будет потратить на конкретные непиковые рейсы.
«Укрзалізниця» предлагает, чтобы такой билет был полностью бесплатным. Сейчас решается вопрос, можно ли убрать минимальные платежи вроде страхового в одну-две гривны.
