Укрзалізниця поделилась деталями государственной программы "УЗ-3000"
Укрзалізниця поделилась деталями государственной программы "УЗ-3000"

Программа "УЗ-3000" заработает в два этапа. Пилотный запуск состоится в декабре с прифронтовых территорий.

Государственная программа "УЗ-3000": как она будет действовать

Детали раскрыл председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский во время общения с журналистами.

Пока что планируется, что программа «УЗ-3000» будет действовать четыре месяца: январь-февраль и октябрь-ноябрь 2026 года.

Ежемесячно по этой программе будет доступно до 250 тысяч мест, которые оставляют пустыми в менее популярных вагонах. То есть в общей сложности максимум до миллиона мест может быть предложено.

Есть задача в декабре [2025] пилотировать. Но это будет ограниченный пилот больше для прифронтовых общин. Так как декабрь в целом является периодом высокого сезона, мы не можем слишком много мест предложить за километры. А более активный период будет после праздников. Январь и февраль — это для нас традиционно низкий период.

Перцовский призвал местные общины и организаторов событий по возможности воспользоваться этой возможностью и организовывать путешествия в это время: «И вам хорошо, и нам это не создает дополнительных проблем».

Для прифронтовых громад, где есть социально важная потребность, в частности, когда их обстреливают, много обесточений, дать людям возможность поддержать их и уехать — мы найдем уже определенные возможности в течение декабря.

Планируется, что на каждого пользователя будет по четыре поездки, или две поездки туда-обратно. Билет можно будет купить только на себя и на ребенка, чтобы предотвратить вмешательство «перекупов». Кроме идентификации через Действие также планируется ввести идентификацию через онлайн-банкинг.

Перцовский заявил, что программа, с одной стороны, будет помогать незащищенным слоям населения, а с другой — стимулирует внутренний туризм в низкий сезон. По данным УЗ, около 6 миллионов украинцев не выезжали за пределы своего региона именно из-за стоимости поездки.

Бесплатные километры по программе можно получить в приложении «Укрзализныци». Их можно будет потратить на конкретные непиковые рейсы.

Мы хотим сделать такую штуку, как путешествовать куда-нибудь. Ты можешь сказать: я, например, сегодня в Киеве, в ближайшие три дня, куда есть возможность уехать за километры? Оно тебе показывает диапазон, на какое направление, на какое время, на которое ты можешь уехать не за деньги, а за километры. Если ты пассажир, которому важна цена, ты можешь сказать: ну хорошо, я еду не в пятницу вечером во Львов, потому что нет километров возможностей, только за деньги, но в пятницу утром есть возможность.

«Укрзалізниця» предлагает, чтобы такой билет был полностью бесплатным. Сейчас решается вопрос, можно ли убрать минимальные платежи вроде страхового в одну-две гривны.

