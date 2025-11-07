Укрзалізниця поділилася деталями державної програми "УЗ-3000"

Програма «УЗ-3000» запрацює у два етапи. Пілотний запуск відбудеться у грудні, з прифронтових територій.
Головні тези:
- Програма «УЗ-3000» від Укрзалізниці буде запущена у два етапи, перший з яких - пілотний запуск у грудні з прифронтових територій.
- Під час дії програми щомісяця буде доступно до 250 тисяч місць, які залишаються пустими у менш популярних вагонах, загалом до мільйона місць.
- Програма стимулюватиме внутрішній туризм у низький сезон, допомагатиме незахищеним верствам населення та розвиватиме соціально важливі громади.
Державна програма "УЗ-3000": як вона діятиме
Деталі розкрив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час спілкування із журналістами.
Поки що планується, що програма «УЗ-3000» діятиме чотири місяці: січень-лютий та жовтень-листопад 2026 року.
Щомісяця за цією програмою буде доступно до 250 тисяч місць, які залишають пустими в менш популярних вагонах. Тобто загалом максимум до мільйона місць може бути запропоновано.
Перцовський закликав місцеві громади та організаторів подій принагідно скористатися цією можливістю та організовувати подорожі у цей час: «І вам добре, і нам це не створює додаткових проблем».
Для прифронтових громад, там де є соціально важлива потреба, зокрема коли їх обстрілюють, багато знеструмлень, дати людям можливість підтримати їх і поїхати — ми знайдемо вже певні можливості протягом грудня.
Планується, що на кожного користувача буде по чотири поїздки, або дві поїздки туди-назад. Квиток можна буде купити лише на себе та на дитину, аби запобігти втручанням «перекупів». Окрім ідентифікації через «Дію» також планується запровадити ідентифікацію через онлайн-банкінг.
Перцовський заявив, що програма, з одного боку, допомагатиме незахищеним верствам населення, а з іншого — стимулює внутрішній туризм у низький сезон. За даними УЗ, близько 6 мільйонів українців не виїжджали за межі свого регіону саме через вартість поїздки.
Безплатні кілометри за програмою можна буде отримати у застосунку «Укрзалізниці». Їх можна буде витратити на конкретні непікові рейси.
«Укрзалізниця» пропонує, аби такий квиток був повністю безплатним. Нині вирішується питання, чи можна прибрати мінімальні платежі, на кшталт страхового, в одну-дві гривні.
