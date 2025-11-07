Укрзалізниця поділилася деталями державної програми "УЗ-3000"

Державна програма "УЗ-3000": як вона діятиме

Деталі розкрив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час спілкування із журналістами.

Поки що планується, що програма «УЗ-3000» діятиме чотири місяці: січень-лютий та жовтень-листопад 2026 року.

Щомісяця за цією програмою буде доступно до 250 тисяч місць, які залишають пустими в менш популярних вагонах. Тобто загалом максимум до мільйона місць може бути запропоновано.

Є задача в грудні [2025 року] запілотувати. Але це буде обмежений пілот більше для прифронтових громад. Тому що грудень загалом є періодом високого сезону, ми не можемо дуже багато місць за кілометри запропонувати. А більш активний період буде після саме свят. Січень та лютий — це для нас традиційно низький період. Поширити

Перцовський закликав місцеві громади та організаторів подій принагідно скористатися цією можливістю та організовувати подорожі у цей час: «І вам добре, і нам це не створює додаткових проблем».

Для прифронтових громад, там де є соціально важлива потреба, зокрема коли їх обстрілюють, багато знеструмлень, дати людям можливість підтримати їх і поїхати — ми знайдемо вже певні можливості протягом грудня.

Планується, що на кожного користувача буде по чотири поїздки, або дві поїздки туди-назад. Квиток можна буде купити лише на себе та на дитину, аби запобігти втручанням «перекупів». Окрім ідентифікації через «Дію» також планується запровадити ідентифікацію через онлайн-банкінг.

Перцовський заявив, що програма, з одного боку, допомагатиме незахищеним верствам населення, а з іншого — стимулює внутрішній туризм у низький сезон. За даними УЗ, близько 6 мільйонів українців не виїжджали за межі свого регіону саме через вартість поїздки.

Безплатні кілометри за програмою можна буде отримати у застосунку «Укрзалізниці». Їх можна буде витратити на конкретні непікові рейси.

Ми хочемо зробити таку штуку, як подорожувати кудись. Ти можеш сказати: я, наприклад, сьогодні в Києві, у найближчі три дні, куди є можливість поїхати за кілометри? Воно тобі показує діапазон, на який напрямок, на який час, на який ти можеш поїхати не за гроші, а за кілометри. Якщо ти пасажир, якому важлива ціна, ти можеш сказати: ну добре, я їду не в п’ятницю ввечері на Львів, бо немає за кілометри можливостей, тільки за гроші, але в п’ятницю зранку є можливість. Поширити

«Укрзалізниця» пропонує, аби такий квиток був повністю безплатним. Нині вирішується питання, чи можна прибрати мінімальні платежі, на кшталт страхового, в одну-дві гривні.