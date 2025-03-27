Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки

Компанія "Укрзалізниця" 27 березня відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки. Наразі вже доступні певні функції.
Головні тези:
- Укрзалізниця відновила продаж онлайн квитків на поїзди після кібератаки.
- Сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи.
- Наразі працює базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки до 20 діб.
Українці вже можуть купити онлайн квитки на потяг
Сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці.
Наразі відомо, що на першому етапі буде працювати лише базовий функціонал, а саме: продаж та повернення квитків на всі напрямки "глибиною" 20 діб.
В УЗ наголосили, що внаслідок кібератаки — витоку жодної сенситивної інформації не допущено.
Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських.
Також в "Укрзалізниці" поінформували, що вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні. Зокрема, для підстрахування. Поїзди своєю чергою, як і в попередні дні, курсують за розкладом.
Компанія також звертається з проханням до пасажирів користуватися застосунком УЗ виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.
Також в УЗ додали, що повернути раніше придбанні в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.
Нагадаємо, у неділю 23 березня стало відомо, що на сайті "Укрзалізниці" стався технічний збій, що призвело до неможливості купити квитки на потяги онлайн. Крім того, не працювали онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги. Причиною стала кібератака.
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