Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки
Категорія
Економіка
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Укрзалізниця відновила онлайн-продаж квитків після масштабної кібератаки

Укрзалізниця
Джерело:  Укрзалізниця

Компанія "Укрзалізниця" 27 березня відновила онлайн-продажі квитків на поїзди після кібератаки. Наразі вже доступні певні функції.

Головні тези:

  • Укрзалізниця відновила продаж онлайн квитків на поїзди після кібератаки.
  • Сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи.
  • Наразі працює базовий функціонал: продаж та повернення квитків на всі напрямки до 20 діб.

Українці вже можуть купити онлайн квитки на потяг

Сайт і застосунок УЗ вдалося відновити за 89 годин нонстоп роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці.

Наразі відомо, що на першому етапі буде працювати лише базовий функціонал, а саме: продаж та повернення квитків на всі напрямки "глибиною" 20 діб.

При цьому можливі тимчасові технічні перебої у роботі через пікові перевантаження сервісу.

В УЗ наголосили, що внаслідок кібератаки — витоку жодної сенситивної інформації не допущено.

Залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських.

Також в "Укрзалізниці" поінформували, що вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні. Зокрема, для підстрахування. Поїзди своєю чергою, як і в попередні дні, курсують за розкладом.

Компанія також звертається з проханням до пасажирів користуватися застосунком УЗ виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.

Звертаємо увагу, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Також варто перевірити теку "спам", квитки могли впасти туди. Для посадки в поїзд також можна використати скриншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків — просто покажіть на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.

Також в УЗ додали, що повернути раніше придбанні в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Нагадаємо, у неділю 23 березня стало відомо, що на сайті "Укрзалізниці" стався технічний збій, що призвело до неможливості купити квитки на потяги онлайн. Крім того, не працювали онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги. Причиною стала кібератака.

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