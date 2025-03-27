"Укрзалізниця" возобновила онлайн-продажу билетов после масштабной кибератаки
Категория
Экономика
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"Укрзалізниця" возобновила онлайн-продажу билетов после масштабной кибератаки

Укрзалізниця
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Источник:  Укрзалізниця

Компания "Укрзализныця" 27 марта возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки. Уже доступны определенные функции.

Главные тезисы

  • Компания “Укрзалізниця” успешно восстановила продажу билетов онлайн после кибератаки и уже доступны определенные функции.
  • Работает базовый функционал, позволяющий покупать и возвращать билеты на поезда по всем направлениям до 20 суток.
  • Утечки сенситивной информации в результате кибератаки не произошло, и специалисты работают над восстановлением всех сервисов, и вокзалы продолжают работать в усиленном режиме.

Украинцы уже могут купить онлайн билеты на поезд

Сайт и приложение УЗ удалось восстановить через 89 часов нонстоп работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги.

Пока известно, что на первом этапе будет работать только базовый функционал, а именно: продажа и возврат билетов на все направления "глубиной" 20 суток.

При этом возможны временные технические перебои в работе из-за пиковых перегрузок сервиса.

В УЗ подчеркнули, что в результате кибератаки — утечки никакой сенситивной информации не допущено.

Железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего, клиентских.

Также в "Укрзалізниці" проинформировали, что вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране. В частности, для подстраховки. Поезда в свою очередь, как и в предыдущие дни, курсируют по расписанию.

Компания также обращается с просьбой к пассажирам пользоваться приложением УЗ исключительно в случае необходимости в срочном путешествии.

Обращаем внимание, что архивы приобретенных ранее билетов недоступны в приложении: билеты остаются действительными, найти их PDF-дубликаты можно на электронной почте, которая указывалась в аккаунте пассажира. Также стоит проверить папку "спам", билеты могли упасть туда. Для посадки в поезд можно использовать скриншоты билетов из приложения, а в случае отсутствия обоих вариантов билетов — просто покажите на посадке квитанцию об оплате билетов из банковского приложения.

Также в УЗ добавили, что вернуть ранее приобретенные билеты в приложении и вернуть средства за автопокупку можно через форму по ссылке на главной странице приложения.

Напомним, в воскресенье, 23 марта, стало известно, что на сайте "Укрзалізниця" произошел технический сбой, что привело к невозможности купить билеты на поезда онлайн. Кроме того, не работали онлайн-сервисы, заказы услуг и справочные услуги. Причиной стала кибератака.

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