"Укрзалізниця" возобновила онлайн-продажу билетов после масштабной кибератаки

Компания "Укрзализныця" 27 марта возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки. Уже доступны определенные функции.
Главные тезисы
- Компания “Укрзалізниця” успешно восстановила продажу билетов онлайн после кибератаки и уже доступны определенные функции.
- Работает базовый функционал, позволяющий покупать и возвращать билеты на поезда по всем направлениям до 20 суток.
- Утечки сенситивной информации в результате кибератаки не произошло, и специалисты работают над восстановлением всех сервисов, и вокзалы продолжают работать в усиленном режиме.
Украинцы уже могут купить онлайн билеты на поезд
Сайт и приложение УЗ удалось восстановить через 89 часов нонстоп работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги.
Пока известно, что на первом этапе будет работать только базовый функционал, а именно: продажа и возврат билетов на все направления "глубиной" 20 суток.
В УЗ подчеркнули, что в результате кибератаки — утечки никакой сенситивной информации не допущено.
Железнодорожники, специалисты кибердепартамента СБУ, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего, клиентских.
Также в "Укрзалізниці" проинформировали, что вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране. В частности, для подстраховки. Поезда в свою очередь, как и в предыдущие дни, курсируют по расписанию.
Компания также обращается с просьбой к пассажирам пользоваться приложением УЗ исключительно в случае необходимости в срочном путешествии.
Также в УЗ добавили, что вернуть ранее приобретенные билеты в приложении и вернуть средства за автопокупку можно через форму по ссылке на главной странице приложения.
Напомним, в воскресенье, 23 марта, стало известно, что на сайте "Укрзалізниця" произошел технический сбой, что привело к невозможности купить билеты на поезда онлайн. Кроме того, не работали онлайн-сервисы, заказы услуг и справочные услуги. Причиной стала кибератака.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-