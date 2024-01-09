Умеров назвал ключевые факторы победы Украины в войне

Массированные ракетные атаки преступной армии РФ по Украине свидетельствуют об отсутствии у кремлевского диктатора Владимира Путина стремления к миру. В то же время Украине для победы необходимо внедрять значительные изменения в военной и других сферах.

Что необходимо сделать Украине для победы в войне

Журналисты издания ссылаются на заявления главы Минобороны Украины Рустема Умерова, по словам которого, ключевыми целями и задачами в развязанной Кремлем преступной войне являются:

самая энергичная и хорошо управляемая армия (нужно набрать и научить больше солдат, а также дать ветеранам отдохнуть от боевых действий);

самая современная оборонная промышленность в Европе, если не в мире (потребности армии должны быть приоритизированы);

искоренение оставшейся коррупции и бесхозяйственности;

"декомпрессия" украинских политических дебатов

Авторы материала отмечают, что ни одна из этих задач не проста и каждая из них может оказаться под угрозой.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации сержанта роты ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Олеся Маляревича в комментарии журналистам телеканала "Эспрессо", военные преступники армии РФ пытаются вернуть утраченные позиции в районе Бахмута Донецкой области.

92-я отдельная штурмовая бригада с другими бригадами работают длительное время на южном направлении Бахмута. Находимся в активной обороне. Пока никаких тактических и территориальных успехов враг не имеет. Силы обороны делают все необходимое, чтобы россияне не продвинулись, - подчеркнул Маляревич. Поделиться

По его словам, российские военные преступники собрали достаточно сил и средств для проведения штурмов позиций ВСУ в районе Бахмута.

Военный отметил, что враг постоянно получает поддержку резервов и партии БПЛА.