Умеров назвал ключевые факторы победы Украины в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров назвал ключевые факторы победы Украины в войне

Рустем Умеров
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Источник:  The Atlantic

Массированные ракетные атаки преступной армии РФ по Украине свидетельствуют об отсутствии у кремлевского диктатора Владимира Путина стремления к миру. В то же время Украине для победы необходимо внедрять значительные изменения в военной и других сферах.

Что необходимо сделать Украине для победы в войне

Журналисты издания ссылаются на заявления главы Минобороны Украины Рустема Умерова, по словам которого, ключевыми целями и задачами в развязанной Кремлем преступной войне являются:

  • самая энергичная и хорошо управляемая армия (нужно набрать и научить больше солдат, а также дать ветеранам отдохнуть от боевых действий);

  • самая современная оборонная промышленность в Европе, если не в мире (потребности армии должны быть приоритизированы);

  • искоренение оставшейся коррупции и бесхозяйственности;

  • "декомпрессия" украинских политических дебатов

Авторы материала отмечают, что ни одна из этих задач не проста и каждая из них может оказаться под угрозой.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации сержанта роты ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Олеся Маляревича в комментарии журналистам телеканала "Эспрессо", военные преступники армии РФ пытаются вернуть утраченные позиции в районе Бахмута Донецкой области.

92-я отдельная штурмовая бригада с другими бригадами работают длительное время на южном направлении Бахмута. Находимся в активной обороне. Пока никаких тактических и территориальных успехов враг не имеет. Силы обороны делают все необходимое, чтобы россияне не продвинулись, - подчеркнул Маляревич.

По его словам, российские военные преступники собрали достаточно сил и средств для проведения штурмов позиций ВСУ в районе Бахмута.

Военный отметил, что враг постоянно получает поддержку резервов и партии БПЛА.

Противник пытается изменять тактику, больше применяя дронов. То есть если раньше впереди была пехота и техника, то сейчас дроны становятся первыми. Россияне сейчас делают ставку на БПЛА, – подчеркнул Маляревич.

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