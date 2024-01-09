Умеров назвал ключевые факторы победы Украины в войне

Массированные ракетные атаки преступной армии РФ по Украине свидетельствуют об отсутствии у кремлевского диктатора Владимира Путина стремления к миру. В то же время Украине для победы необходимо внедрять значительные изменения в военной и других сферах.
Что необходимо сделать Украине для победы в войне
Журналисты издания ссылаются на заявления главы Минобороны Украины Рустема Умерова, по словам которого, ключевыми целями и задачами в развязанной Кремлем преступной войне являются:
самая энергичная и хорошо управляемая армия (нужно набрать и научить больше солдат, а также дать ветеранам отдохнуть от боевых действий);
самая современная оборонная промышленность в Европе, если не в мире (потребности армии должны быть приоритизированы);
искоренение оставшейся коррупции и бесхозяйственности;
"декомпрессия" украинских политических дебатов
Авторы материала отмечают, что ни одна из этих задач не проста и каждая из них может оказаться под угрозой.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По информации сержанта роты ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБ Олеся Маляревича в комментарии журналистам телеканала "Эспрессо", военные преступники армии РФ пытаются вернуть утраченные позиции в районе Бахмута Донецкой области.
По его словам, российские военные преступники собрали достаточно сил и средств для проведения штурмов позиций ВСУ в районе Бахмута.
Военный отметил, что враг постоянно получает поддержку резервов и партии БПЛА.
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